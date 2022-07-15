二度来新却未尝过本地美食 利物浦球星法比尼奥：希望这次有机会

足球员不乏到国外踢球的机会，但很多时候都是来去匆匆，未必有机会品尝当地美食，就像在星期四（7月14日）出席了在丽思卡尔顿酒店（Ritz Carlton）举行的粉丝见面会的“红军”利物浦中场法比尼奥（Fabinho），他表示自己虽是第二次来到新加坡，却从未尝过本地美食，希望这次能有机会。

法比尼奥透露，自己第一次是随巴西国家队前来狮城与塞内加尔踢国际友谊赛。该场比赛是在冠病疫情暴发前几个月举行，巴西与塞内加尔当时以1比1言和。他说：“每次到国外踢球，我都希望能品尝一些特别的美食，但我们最终都只能吃‘日常一般’的食物，所以希望比赛结束后能有机会。”

与他一同出席粉丝见面会的还有中场队友蒂亚戈（Thiago），这名西班牙国脚是第一次来到新加坡。他说在星期三抵达新加坡后就直接投入训练，根本没时间，况且他们每次在比赛前也都尽量吃“正常一般”的食物。

皇帽啤酒自1992年便是利物浦的赞助商之一，每回利物浦来新，他们都会安排一系列的活动，让本地球迷获得与红军球星近距离接触的体验。利物浦上一次在新加坡展开季前训练赛并出席商业活动是在2009年。

约100人出席了昨天的活动，其中24名幸运的利物浦球迷获得了上台与法比尼奥及蒂亚戈合影的机会。

虽说球迷在合影时必须与球员保持一米的距离，但至少可摘下口罩，露出他们最灿烂的笑容。

在出席的球迷当中，其中一名职业为裁缝师的球迷身穿自己设计的利物浦套装，可以说是极度吸引眼球，在利物浦球员现身之前，无疑是全场焦点。

法比尼奥与蒂亚戈在活动中全程表现亲切，在接受主持人访问时侃侃而谈，在没有作答时保持微笑，在球迷上台与他们合影时也偶尔挥手致意

新加坡是利物浦今夏亚洲之行的第二站，他们星期二（12日）晚刚在泰国曼谷结束了对垒英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）的热身赛，星期三抵达新加坡，今晚将在新加坡国家体育场与水晶宫（Crystal Palace）进行名为“渣打新加坡杯”的第二场热身赛。