骆建佑闯进四强对垒印尼安东尼

骆建佑击败中国选手李诗沣闯入四强后，今晚将与“印尼一哥”安东尼争夺决赛权。根据世界羽联的记录，两人过去交手过两次，胜利一方皆为骆建佑。

在主场观众的支持下，我国头号男单骆建佑在星期五（7月15日）直落两局战胜中国的李诗沣，闯入新加坡羽毛球公开赛（超级500赛）四强，今天将挑战世界第六的安东尼·金廷。

世界排名第九的骆建佑昨天在首局原本7比1领先，尽管后来12比12被李诗沣追平，但他还是以21比15先下一城。进入次局，骆建佑一度处于落后劣势，随后比分交替上升，最终以21比18胜出。

骆建佑赛后受访时说：“第二局比分非常接近，我全程必须非常专注，我甚至不记得我是领先还是落后，一秒都不能松懈，这是我觉得全场最大的挑战。”

他今天的对手是来自印度尼西亚的赛会四号种子安东尼，后者以21比15、21比12战胜马来西亚的黄智勇。这将是骆建佑第三次与安东尼交手，前面两次胜利皆属于骆建佑。

印尼包办男双四强

男双方面，印尼捍卫双打强国美誉，四支双打会师半决赛，已提前锁定冠军。

我国双打组合许永凯／骆建贤昨天21比16、15比21、15比21遭四号种子法贾／里安逆转，无缘半决赛。印尼男双的特点就是杀球狠，速度快，我国男双在这场比赛打得十分出色，防住了许多对手的杀球，让对手赢得非常艰难。

许永凯说：“印尼男双的基础很好，人才发展做得非常出色，这几年一直在长江后浪推前浪，他们是我们的榜样。今天倒是没有遗憾，因为尽力了，我们和对手每次都差一点，但没有赢，没有赢就是没有进步，在等下一个突破。”

中日女单围剿三号种子辛杜

泰国六号种子李美妙意外输球，三号种子辛杜成为女单四强阵容里唯一的种子球员，她今天将迎战日本的川上纱惠奈。

2019年世锦赛金牌得主辛杜昨天顶住中国女将韩悦的冲击，以17比21、21比11、21比19险胜对手，她今天的对手川上纱惠奈昨天在复赛直落两局打败河内东运会金牌得主李美妙。

另一名闯入半决赛的日本女将是25岁的大堀彩，她以21比13、15比21、22比20险胜印度名将塞娜，已低迷一阵子的她终于重返高级别巡回赛四强。对此，大崛彩告诉《联合早报》：“今天从比赛开始到结束我都在追赶对手，非常累，直到比赛结束前我们都不知谁会胜利。”

她的对手是今年亚锦赛金牌得主王祉怡（中国），后者以21比17、21比18击败印尼的玛丽斯卡。

虽然奥运冠军陈雨菲没参赛，但中国女单依旧有人报到四强，被问及是否有集团优势时，王祉怡说：“我觉得我们中国女单现在是在往越来越好的方向发展，今年的比赛很多站都（可以打进）四强，或会师打到自己人被淘汰的情况。我们已经在慢慢积累优势，大家的排名也都在上升。”

星和SPOTV频道将直播赛事。