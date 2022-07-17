我国派16人参加 美国特殊奥运联合足球杯

我国将派九名有智力障碍及七名智力正常的运动员，参加本月底在底特律举行的特殊奥运会联合足球杯赛。这项赛事希望通过有智力障碍及智力正常运动员一同比赛来促进一个更具包容性的社会，同时展示一些智障者在体育方面的才华。

新加坡特殊奥运会将派16名运动员远赴美国底特律，参加在7月31日至8月6日举行的特殊奥运会联合足球杯赛（Special Olympics Unified Cup）。

联合足球赛是一项结合智力障碍运动员与智力正常运动员一同出征的足球赛，志在促进一个更具包容性的社会，同时展示一些智障者在体育方面的才华。

这项特殊足球赛在2018年首办，今年将举办第二届，新加坡是首次参赛。

本届赛事共吸引了来自20个国家，超过300名运动员参赛，主要国家来自欧美地区，亚洲有韩国、沙特阿拉伯、印度及斯里兰卡，新加坡是唯一的东南亚国家。

新加坡特殊奥运会荣誉秘书长维纳什将以团长身份，携16名（九名智障运动员及七名智力正常运动员）年龄介于16岁至21岁的运动员参赛，随行的还有两名教练、两名物理治疗师及五名官员。

新加坡特殊奥运会星期六（7月16日）中午在体育城举行了授旗仪式，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆是活动特别嘉宾。

张许淑敏：体育是凝聚社会重要平台

同样出席了授旗礼的新加坡特殊奥运会主席张许淑敏博士说：“联合运动是特殊奥运会一项为促进更大包容性体育的标志性计划。我们相信体育是一个能凝聚社会的重要平台，我也有信心运动员们在吸取了这趟出国比赛经验后，会蜕变成更具包容性体育的先锋”。

现年38岁的工艺教育学院生活技能部门主任黄煜持是新加坡联合足球队的主教练。

问他要担任一支特殊足球队的教练有多困难，他说：“每个人都得做出一些牺牲吧！尤其是时间方面，因为从我到医护人员都是义务性质的。球员们一开始都很陌生，从陌生人到组成一支球队肯定是有挑战性的”，但他强调，入选的智障运动员都属于轻度智障，一些从外表上根本看不出来。

那智力正常的球员又从哪里来？他说：“我们通过口传和人脉邀请学生来参加1月底的选拔赛。这些球员一些被可以代表新加坡出国比赛的机会吸引，另一些则希望能通过这一渠道获得在国内球会踢球的机会。”

球队队长拉齐克（20岁）说：“我们的球队已在一起训练了好几个月。一开始真的很有挑战性，但随着我们越来越习惯训练和建立起了一定的默契，一切都变得更轻松了。我真的很相信我的队友，我们会竭力为新加坡争光。”