勇夺新加坡公开赛冠军 金廷：我已找回自信

新加坡公开赛（超级500赛）昨天落下帷幕，印尼好手金廷和印度名将辛杜在这站比赛称王封后，各赢得个人首个新加坡站冠军。

新加坡羽毛球公开赛男单决赛迎战日本球员奈良冈功大，“印尼一哥”安东尼·金廷赢得并不轻松，他赛后坦言这场胜利帮助他走出低谷，找回信心。

这是金廷自2020年印度尼西亚大师赛后再次打入决赛并夺冠，他首局迎战奈良冈功大原本一路领先，但顽强的奈良冈功大敢于与他斗网前，并跟上他的节奏，将比分追至21比21，期间还几度获得局点。

对于这种情况，金廷只能打出更快的速度来取分，最终以23比21先下一城。次局，双方从5比5激战至16比16，但到了局末奈良冈功大失误渐多，让金廷以21比16获得胜利，赢得暌违30个月的巡回赛冠军。

金廷赛后受访时说：“这场胜利对我来说意义重大，我终于走出长达半年的低谷。汤姆斯杯后我在印尼和马来西亚赛站慢慢找回状态，非常挣扎的期间学到了很多。”

他继续说，希望所有在低潮的球员不要放弃，要相信自己，也要相信自己付出的努力。

金廷在今年汤姆斯杯男子团体赛表现糟糕，从小组赛到决赛共六场比赛只赢了两场，遭到不少批评。这次夺冠对他而言非常难忘，他赛后高兴到摔拍，还和教练抱在一起。

印尼男单教练伊尔万西亚为金廷的突破感到高兴。

“这场胜利对他非常重要，可以帮助他找回信心，让他建立自信去参加世锦赛。这个冠军真的很重要。”

辛杜收获今年第三冠 有史以来最好巡回赛赛季

27岁的印度名将辛杜是典型的大赛型球员，她的比赛状态在大型赛事如奥运会和世锦赛往往都是最好的，一般巡回赛的表现较为一般。

今年，她连续在赛义德·莫迪国际锦标赛（超级300赛）、瑞士公开赛（超级300赛）和新加坡公开赛夺冠，目前以3冠超越2017年超级赛2冠2亚成就。

她星期日以21比9、11比21、21比15战胜中国22岁小将王祉怡赢得女单锦标。

赛后现场媒体告诉辛杜这是她目前最好的赛季时，她笑说：“可能吧？哈哈！2017年之后这应该是我最好的赛季了，这对我来说保持健康很重要，非常感谢我的体能师。其实我父亲也在这里，我也非常感谢他，他和我一起参加了好几站比赛。”

辛杜是世界排名前八的球员中唯一一位打完六站东南亚赛站的，她直言自己接下来将回国好好休息，然后冲击本月底开打的伯明翰共和联邦运动会。

尽管王祉怡与冠军失之交臂，不过第二次与辛杜交手的她已慢慢缩小彼此的实力差距，她今年3月第一次与这位2019年世锦赛金牌得主交手时直落两局被打败，这次她与对手大战了三局。

对于这场比赛的感想，王祉怡说：“她今天的发挥非常出色，我们一开始在适应的状态，第三局她打到非常果断，这一点做得比我好，她的进攻很凶、打法很积极，给我压力比较大。”