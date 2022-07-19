韩澳印尼卡塔尔有意接手申办亚洲杯

（吉隆坡综合电）在中国因冠病疫情放弃2023年亚洲杯足球赛主办权后，亚洲足联星期一披露，韩国、澳大利亚、印度尼西亚与卡塔尔已经提交主办意愿书。亚足联将于10月17日宣布最终申办结果。

因奉行“动态清零”政策，中国在今年5月宣布放弃主办2023年亚洲杯。随后亚足联也向下属会员协会发出征函，有意主办这届亚洲杯的会员国可正式向亚足联提交申请。

在7月15日的截止日期过后，亚足联公布了韩国、澳大利亚、印度尼西亚与卡塔尔四个新的申办国家。

继2015年举办亚洲杯之后，澳大利亚计划再次举办这项比赛。韩国也曾在1960年举办过一次亚洲杯。卡塔尔是2022年世界杯的主办国，曾于1988年和2011年两次举办亚洲杯。印尼曾在2007年与马来西亚、泰国和越南联合举办亚洲杯。

为确保亚洲杯赛事的高质量运行及理想的商务收益，亚足联提出了七项比较具体的申办条件。如承办方须提供五座观众容量不少于2万人的球场用于小组赛和淘汰赛。

半决赛场地须保证容纳4万人的观众容量。开闭幕活动也就是揭幕战与决赛场地观众容量须达到5万人以上。

对于曾经承办过2002年男足世界杯的韩国来说，满足这些办赛条件相对轻松。再加上韩国拥有像孙兴慜这样的世界级巨星，预计亚足联很有可能让韩国承办该届亚洲杯。

亚洲杯每四年举行一次，卡塔尔赢得了2019年亚洲杯冠军。