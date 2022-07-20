戈蒂托姆刷新世锦赛女子马拉松纪录

埃塞尔比亚选手戈蒂托姆以2小时18分11秒率先冲线，夺得世界田径锦标赛女子马拉松金牌，同时也刷新世锦赛纪录。

（尤金综合电）埃塞尔比亚选手戈蒂托姆以创赛会纪录的成绩夺得世界田径锦标赛女子马拉松金牌。

俄勒冈世界田径世锦赛周一结束第四日的比赛，埃塞俄比亚选手戈蒂托姆依靠最后2.5公里的加速，以2小时18分11秒率先冲线，夺得世界田径锦标赛女子马拉松金牌，同时也刷新个人最佳成绩。

肯尼亚选手朱迪丝以2小时18分20秒的个人最好成绩获得银牌，铜牌被以色列选手罗娜获得，成绩为2小时20分18秒。

戈蒂托姆的这一成绩也打破了2005年由保拉创下的世锦赛赛会纪录。

现年27岁的戈蒂托姆说：“我非常高兴，我想把所有的荣耀都献给上帝。”

“肯尼亚选手让我超过她，但我保持耐心。快到40公里时，我感觉自己突然又有劲了，决定冲刺。”

这是埃塞俄比亚选手在本届马拉松比赛中取得的第二场胜利。此前，该国另一跑将塔米拉特·托拉以2小时零5分36秒的成绩获得男子组冠军，创造了另一个赛会纪录。

戈蒂托姆说：“是托拉昨天的胜利激励了我。”

银牌得主朱迪丝赛后表示，戈蒂托姆在比赛差不多进行到第27公里的时候超越了她。“埃塞俄比亚选手跑得很快。和他们一起跑步并不容易，但我已经尽力了。”

铜牌得主罗娜则坦言，自己的准备工作做得不太理想，但能够获得铜牌，已感到十分满意。

肯尼亚选手费思夺女子1500米冠军

她说：“比赛开始不久大家就开始冲刺，我一直保持耐心，不管比赛将如何行进。今天，这真的是一个了不起的成就。真正的马拉松赛是在30公里之后才展开的。”

比赛在当地时间早上6时15分开始，场地气温为10摄氏度。

与此同时，肯尼亚选手费思夺得女子1500米冠军。费思在2017年夺得该项目的冠军，在2019年夺得亚军。去年产子后重返赛场，昨天又以3分52秒96的成绩再度夺冠，她在赛后说：“我必须说，能赢得我（世锦赛）第二枚金牌，太荣幸了。”

25岁埃塞俄比亚选手古达夫获得银牌，东京奥运会亚军劳拉获得铜牌。其他成绩方面，委内瑞拉选手尤利马尔以15米47的成绩夺得女子三级跳冠军；摩洛哥选手巴卡利赢得男子3000米障碍赛跑冠军。