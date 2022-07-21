时隔五年 卡斯特再参加田径世锦赛

国际田总会长塞巴斯蒂安·科表示，自己并不希望看到这些“受限制”的运动员退赛，他的出发点是讲求包容性，而不是为了阻止人们竞争。

（尤金综合电）曾在两届奥运会上夺得女子800米冠军的南非名将卡斯特·塞梅娅时隔五年参加世锦赛，因为规定限制，她此次将参加5000米项目。国际田径总会会长塞巴斯蒂安·科对此表示欢迎。

31岁卡斯特是本届世界田径锦标赛中为数不多的“受限制”运动员之一。她天生性发育异常，睾酮超标。

2019年5月，国际田总正式禁止所有体内自然睾酮水平过高的运动员参与女子400米至1英里（约1600米）的中距离赛跑赛事。如果她们想参赛，就必须服药抑制体内的睾酮值。随后，卡斯特一直希望能够通过法律渠道，推翻国际田总有关睾酮水平的规定。

在上个月的非洲锦标赛上，卡斯特仅取得第六名的成绩，未达到参赛资格。但随着一些运动员因各自原因退赛，这也让她有机会出战本届赛事女子5000米项目。

塞巴斯蒂安·科说，如果卡斯特选择参加一个不在限定距离内（400米至1英里）的比赛，她将得到和任何合法运动员同样的待遇和服务，“决定权在她手中”。

他补充，自己并不希望看到这些“受限制”的运动员退赛，他的出发点“实际上是讲求包容性，而不是为了阻止人们竞争。”

塞巴斯蒂安·科也强调，关于性别问题所制定的规则，短期内不会发生改变。“我们一直根据科学的指导，科学很明确，我们知道睾丸激素是表现的关键决定因素。这与个人、国家或地区无关。”

当被问及是否有可能实施更严厉限制时，塞巴斯蒂安·科回答说：“我不会对此进行猜测，因为我将遵从科学。只有当我们真正了解（睾丸激素过高）对规定以外的项目造成影响时，我们才会摆在桌面上谈。”

外界质疑声浪不断

2009年，当时18岁的卡斯特在柏林进行的第12届田径世锦赛女子800米决赛中跑出1分55秒45的惊人成绩夺得冠军，比银牌得主布西耶内还要快了2秒多。此后外界开始不断对卡斯特的性别提出质疑。

国际田总在2010年允许卡斯特作为女性运动员参赛，之后她大体统治了女子800米跑项目，并于2012和2016年两夺奥运会金牌，2018年也夺得澳大利亚黄金海岸共和联邦运动会女子800米和1500米双料金牌。

卡斯特因其外貌，出道以来就被怀疑是男性假冒女性参赛。她在2009年接受了性别检查，有泄露出的体检报告披露她具有双性人特征。

男性体内睾酮含量一般是女性的七八倍，一般女性运动员的睾酮水平在0.12纳摩尔／升（nmol/L）至1.79纳摩尔／升之间，但双性人、性发育异常患者或患有肿瘤等特殊情况者例外。国际田总据此规定参加400米至1英里赛跑的女运动员睾酮水平须低于5纳摩尔／升，而卡斯特要高于这一水平。

400米至1英里的限制规定几乎是为卡斯特定制的，中距离赛跑对于体格和策略的要求与短跑和长跑都有巨大区别，卡斯特之前试图改跑200米未获成功，如今在5000米她也很难重现之前在800米中的统治力。