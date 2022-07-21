巴塞热身赛六球大胜 莱万正式加盟

（迈阿密综合电）尽管主帅哈维（Xavi）的签证问题仍未解决，但巴塞罗那（Barcelona）还是在新加坡时间星期三（7月20日）上午的友谊赛中6比0大胜美国足球大联盟的迈阿密国际（Inter Miami）。与此同时，波兰前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）也正式加盟巴塞。

巴塞罗那正在美国展开为期17天的集训和热身赛。可是主帅哈维由于之前在卡塔尔联赛效力期间多次前往伊朗比赛，签证遭美国方面撤销，无法在现场指挥比赛。

尽管如此，巴塞众将还是在这场热身赛中表现出了强劲斗志。刚刚加盟巴塞的巴西籍翼将拉菲尼亚（Raphinha）首次代表巴塞上阵，出战半场比赛，贡献了两次助攻和一个进球。

巴塞由奥巴梅杨（Aubameyang）、拉菲尼亚、法蒂（Fati）、加维（Gavi）、德佩（Depay）和登贝莱（Dembele）先后进球，6比0大胜。拉菲尼亚赛后兴奋说道：“我很高兴能打进我的第一个进球，并取得了很好的成绩。我感觉非常好。我希望我能够继续这样下去。我可以作为边锋踢球。这就是我感到非常舒服的原因。”

此外，巴塞官方也在本场赛前宣布，莱万多夫斯基的转会正式完成。莱万的转会费最高可达5000万欧元（约7100万新元），莱万与巴塞罗那签约至2026年，合同违约金高达5亿欧元。

莱万在2014年加盟拜仁慕尼黑，效力拜仁八个赛季，共出战375场比赛，贡献344个进球和74次助攻。他随拜仁一起赢得了八个德甲冠军，一个欧冠冠军，三个德国国家杯冠军，五个德国超级杯冠军等荣誉。