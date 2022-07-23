美国二度包办前三 莱尔斯卫冕男子200米冠军

莱尔斯以19秒31的成绩夺得男子200米冠军，这一成绩仅次于“闪电侠”博尔特的19秒19和布雷克的19秒26，成为了历史第三好成绩。

（尤金综合电）美国短跑名将莱尔斯成功卫冕俄勒冈尤金田径世锦赛男子200米世界冠军，同时也帮助美国队在本届赛事中第二度包办前三名次。

牙买加选手谢丽卡则夺下女子200米飞人荣誉。

在包揽2022年田径世锦赛男子百米前三名之后，美国田径队22日再次展现出自己的强大。

莱尔斯、贝德纳雷克和18岁小将奈顿在男子200米决赛中包揽前三。

莱尔斯以19秒31的成绩夺冠，贝德纳雷克19秒77居次，奈顿19秒80排名第三。

史上第三佳成绩

值得一提的是，莱尔斯的夺冠成绩成为了历史第三好成绩，在他之前是博尔特的19秒19，以及另一名牙买加选手布雷克的19秒26。

莱尔斯赛后说：“自从我参赛以来，我一直在等待美国队能够站出来横扫一场比赛，尤其是男子200米。”

莱尔斯原本的成绩是19秒32，追平了约翰逊保持的美国国家队纪录。当官方在技术上做出调整后，他的成绩被提升了0.01秒，莱尔斯开心地撕衣庆祝。

莱尔斯补充说：“今天是属于我的日子，我终于梦想成真。”

“我记得在多哈的时候，只有我一个人站上领奖台，那时候我感到有点孤独。我们现在是美国的主导力量，这也是到目前为止我在田径比赛中最开心的一次。接下来我们将专注于4x100米的比赛。”

在7月16日进行的男子100米比赛中，克利、布雷西和布罗梅尔成功帮助美国队包揽了该项目的金银铜牌。

牙买加谢丽卡 破女子200米赛会纪录

与此同时，来自牙买加的谢丽卡以21秒45的成绩打破女子200米赛会纪录获得冠军，35岁的牙买加老将谢莉安以21秒81夺下亚军。英国卫冕冠军迪娜以22秒02收获铜牌。

28岁的谢丽卡此前曾经获得东京奥运会女子百米接力冠军，以及卡塔尔世锦赛百米接力冠军，作为一名此前主练400米的选手，她能在本届世锦赛200米决赛中脱颖而出，多少有些令人意外。

谢丽卡说：“我感觉很好，我呈现了一场精彩的表演。能成为世界上跑得最快的女性，打破赛会纪录并获得冠军，我没什么可抱怨的。”

谢莉安稍早前在女子百米决赛中以10秒67的成绩打破赛会纪录，这也成为她继2009年、2011年、2015年和2019年后，第五次夺得世锦赛冠军。