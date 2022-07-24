狮展雄心校园足球学院课程启动 提供海外奖学金

“狮展雄心”计划下的校园足球学院课程正式启动，10所学校参与了这项试点计划，参与的学生不仅能获得更多出国比赛的机会，更好地在足球与学业方面取得平衡，表现优异者还可获奖学金到欧洲踢球兼学习。

“狮展雄心”计划下的校园足球学院课程星期六（7月23日）正式启动，表现优异的学生将有机会获得奖学金到海外踢球兼学习。

狮展雄心是一项旨在提高新加坡整体足球水平，实现2034年打进世界杯宏愿的全国性计划，而从校园出发，在校内设立足球学院便是这大计划中的其中一部分。

新加坡体育理事会和新加坡足球总会去年11月宣布，西甲联赛（La Liga）和德甲豪门多特蒙德（Dortmund）将成为狮展雄心计划的战略合作伙伴，校园足球学院的一大特点就是请来了多名拥有青训经验的西班牙籍教练与本地教练携手合作，共同培育本地足球人才。

由于设在校内，因此参与校园足球学院课程的学生将能在足球与学业方面取得更好的平衡。此外，课程也将大量运用运动科学，通过数据和教育正确的饮食与睡眠习惯等来全方位提升学生足球员的竞技水平。

截至目前，已有10所学校参与校园足球学院这项试点计划当中，分别为蒙福中学、成康中学、新加坡体育学校、英华学校（巴克路）、女皇道中学、实勤中学、美廉中学、圣伯特理中学、圣升英校和丰嘉中学。他们今年1月已召入首批学生，目前约有300名中一和中二生参与其中。

会扩大到中三与中四生 预计约1400名学生受惠

星期六出席了在丰嘉中学举行的校园足球学院课程启动仪式的文化、社区及青年部高级政务次长，同时也是狮展雄心执行理事会主席的蔡瑞隆说：“我觉得现阶段有10所学校参与计划是个很好的开始，接下来会增至16所，并扩大到中三和中四生，预计会有约1400名学生受惠，但数目其实不那么重要，更重要的是制造一个高水平的竞争环境，让学生们有更多机会能在国内外比赛。”

蔡瑞隆也透露，明年将会举办一项全国性的青少年足球赛，一部分的比赛将在国家体育场举行，希望能激起学生们的自豪感。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在主持校园足球学院课程启动仪式时说：“我们将在年底掌管体育城。我们要让学生们有机会在国家体育场踢球，因为当你在那里踢球时，自然会产生一股敬畏与自豪感，未来就会有想要为国家队披甲的欲望。”

唐振辉说，了解本地父母希望支持孩子兴趣的同时却又害怕他们会忽略学业的顾虑，所以政府将提供奖学金给优秀的学生，让他们有机会到顶尖联赛实习的当儿，也在当地接受良好教育，更多有关奖学金的详情将在迟些时候公布。

虽然校园足球学院目前只招收男学生，但唐振辉承诺，女子足球与残疾足球也不会被遗忘。

前国脚拜哈基的13岁儿子米卡是校园足球学院课程的参与者之一，目前就读于英华学校（巴克路）的他说：“现在的训练强度提高了很多，但同时也训练我成为一个擅长多任务处理的人。我的最终目标是踢世界杯，听说新加坡想在2034年打入世界杯，希望我能参与其中。”

同为13岁的蒙福中学中一生欧哲涵则说，自己从6岁就开始在私人足球学院学踢球，但在得知蒙福中学提供校园足球学院课程后，就决定报读这所中学，希望有朝一日能到欧洲一圆足球梦。