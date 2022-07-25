新援热苏斯再立功 炮兵四球狂胜蓝军

（迈阿密综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）新援热苏斯（Jesus）延续良好状态，在星期六（7月23日）佛罗里达州举行的热身赛上立功，助炮兵以4比0大胜英超同袍“蓝军”切尔西（Chelsea）。

本月初刚从曼市（Man City）以4500万英镑（约7515万新元）加盟的热苏斯，在过去三场代表炮兵出战的比赛已经贡献了四个进球。热苏斯在周六开赛后15分钟就为炮兵拔下头筹，厄德高（Odegaard）在第36分钟锦上添花，为炮兵建立2比0的半场优势。萨卡（Saka）在第66分钟将比分改写成3比0，洛孔加（Lokonga）在伤停补时第二分钟攻入比赛的最后进球，为炮兵取得4比0的大胜。

炮兵在过去四场热身赛保持全胜的佳绩，除了周六大胜蓝军外，之前他们也先后拿下了德国球会纽伦堡（Numberg）、英超的“太妃糖”埃弗顿（Everton）与美国球会奥兰多（Orlando）。

热苏斯这名巴西前锋在周六比赛只踢了57分钟就向场边示意要离场，由恩凯蒂亚赫（Nketiah）替换。主帅阿特塔（Arteta）赛后表示，热苏斯在上半场被撞，感觉不舒服，所以才要求离场。

他说：“他在上半场被撞了，而且感觉不舒服，我们决定不要冒任何风险，所以把他换下。”

另一方面，阿特塔也表示对球队季前热身赛的表现感到满意。

他说：“对于这次巡回赛的成绩与整体表现，我真的非常高兴。”

“很明显的，今天的表现是个很好的例子，我们正稳步地向前迈进，但是我们不能得意忘形．这是一次训练赛，我们还需要做很多东西来让自己变得更好。”