罗纳尔多回返曼联 未来几天料决定去留

（曼彻斯特综合电）据《竞技报》报道，“红魔”曼联（Manchester United）球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）已经在英国时间星期一（7月26日）回到英格兰，预计接下来几天将与球会讨论去留问题。

这名葡萄牙球星以家庭为由，缺席了红魔的泰国与澳大利亚季前巡回赛。37岁的罗纳尔多此前已经告知球会，如果接收到合理的报价，他希望能在这个夏天离开。不过曼联方面始终坚称不会出售罗纳尔多，并称他是2022-23年赛季球队的重要成员。

据英国媒体报道，帅罗驾驶着他的豪华轿车，和经纪人门德斯（Mendes）一起在星期一上午抵达曼联的卡灵顿（Carrington）训练基地。在他抵达后，80岁高龄的曼联功勋前主帅、帅罗的恩师弗格森（Ferguson）也同样驾车抵达卡灵顿。

英国媒体报道称，预计他接下来几天将与球队新帅滕哈格（Ten Hag）进行面谈。无论如何，这名葡萄牙球星回归球队，曼联都会认为这是个积极现象。

根据熟悉情况的消息人士透露，有越来越强的迹象显示罗纳尔多会继续留在曼联，不过目前的情况仍旧不明朗。

在罗纳尔多表明希望离开曼联的立场后，“蓝军”切尔西（Chelsea）的其中一个老板托德·伯利（Todd Boehly）曾经与罗纳尔多经纪人商讨加盟蓝军的可能性，不过现在这项计划已经告吹。

罗纳尔多是否留队一直是备受球迷关心的话题，滕哈格在球队的季前巡回赛也多次被问及这名葡萄牙球星是否会离开，而这名荷兰籍主帅的答案始终如一，那就是球队不会出售罗纳尔多。罗纳尔多与曼联还有12个月的合约，而且还有延长一年的选项。

在上赛季的各项比赛，罗纳尔多为曼联攻入了24个进球，不过球队最终还是无法取得欧冠参赛资格。正是因为没有欧冠赛，并且在英超缺乏争冠实力，导致罗纳尔那萌起了离队的念头。

为了强化球队的竞争力，曼联在这个夏季转会窗口已经引进了荷兰左卫马拉西亚（Malacia）、后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）以及丹麦中场埃里克森（Eriksen）。

曼联将在8月7日开始的英超新赛季序幕赛主场对垒布赖顿（Brighton）。