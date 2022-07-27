要赶上世界前20好手 杨佳敏伤病后调整再出发

我国羽将杨佳敏今年的目标是在明年的奥运积分赛开始前，提升自己实力和水平，更好地去对抗世界前20的对手。虽然一直输球很难受，但这是她目前得跨过去的坎。

有些人的低潮期比较长，有些人反弹很快。我国羽毛球头号女单杨佳敏今年因感染冠病、身体受伤等因素没有在巡回赛取得让自己满意的成绩，不过她仍积极看待一切，寻找克服的办法。

杨佳敏目前世界排名第18位，她接下来将角逐伯明翰共和联邦运动会。对于来临比赛的目标，她在在华侨银行室内体育馆接受《联合早报》采访时说：“没设什么目标，希望到时能打出最好的自己，届时成绩就会证明我努力的成果。我会在每一天训练中做得更好，之前东运会给自己太多压力，过程中分心了。”

“对球员来说没有过程就不会有结果。我没有给自己设一定要进八强、四强或是决赛的目标，现在主要的就是通过一场又一场比赛提升自己。”

杨佳敏今年1月参加印度公开赛时在当地感染冠病，不得不退赛。康复后小腿受伤，直到4月才回归国际赛场。

杨佳敏今年参加印度公开赛时在当地感染冠病，康复后小腿受伤，直到4月才回归国际赛场。（档案照片）

她坦言：“我一直在调整自己，还没有找回最佳状态，今年不是很顺利。我在技术、体能和心理上等各个方面都一直在调整和总结，要找克服的办法，感觉现在已经慢慢变好了。”

杨佳敏今年的目标是在明年的奥运积分赛开始前，提升自己实力和水平，更好地去对抗世界前20的对手。虽然一直输球很难受，但这是她目前得跨过去的坎。

“一直在输球，所以这段时间会比较辛苦。现在就要过这关，不要去想输球很难受，要去想为什么会输球，从中总结。”

每个人道路不同 不能比较

国际羽坛不乏球员经历受伤和低谷然后再复出的故事，西班牙前奥运冠军卡罗琳娜经历两次膝盖韧带严重受伤，今年才回归；日本前世界冠军桃田贤斗目前状态低迷，正通过比赛寻找状态。

除了这两名球员，杨佳敏也很佩服美国球员张蓓雯和日本双打名将广田彩花能够在经历伤病后，秉着对羽毛球热爱回来。

她感慨道：“在羽毛球世界里太多这样的故事了，每个运动员都受伤过，需要从零开始，真的很佩服他们，因为非常不容易。比如张蓓雯奥运受伤后，自己花钱一步一步恢复，用了九个月才打好，很励志。他们没有放弃就是因为喜欢这项运动，回来比赛也不是说要达到什么目标，而是想参赛和再次挑战自己。”

张蓓雯在东京奥运会受伤被抬出赛场，在参加这项四年一度的大赛前她也是通过网友众筹才得以飞往日本。

让杨佳敏印象深刻的还有日本女双广田彩花，“她回来球场很不容易，我在奥运看着她带伤打球，打完后才进行治疗。她现在已经回来比赛了，还打进决赛，真的不容易。”

广田彩花和搭档福岛由纪最高世界排名第一，她们连续在三届世锦赛打入决赛。去年奥运开始前一个月，广田彩花集训时伤了右腿，为了参加奥运她选择采取保守治疗方法，戴着护具上场，八强出局后才入院治疗。

杨佳敏继续说：“每个人打球都会有上有下，有些人下得比较久，有些人上得比较快。有些人一直打，尽管打得不好，受到很多批评，他还是努力训练，非常相信自己。每个人的道路不同，不能去比较，要一直感激并珍惜自己有参赛机会。”

受队友成绩鼓舞

我国羽队近年在国际赛收获颇丰，头号男单骆建佑在2021年韦尔瓦世锦赛赢得世界冠军缔造新加坡历史，混双组合许永凯／陈薇涵在2022年印度公开赛（超级500赛）和法国奥尔良大师赛（超级100赛）成功登顶，次号男单郑加恒也在河内东南亚运动会获得单打铜牌。

杨佳敏为队友获得的成就高兴的同时，自己也不会感到焦虑，“我们的队友可以很稳地去对抗最好的球员，肯定是好事，这给了每个人动力。他们以前没那么稳，也是自己熬过去的，从输球中学习。这对我还有其他后辈都是楷模，因为他能做到，我们也会做得到。”

今年是体育繁忙年，除了有各种巡回赛，还有东运会、共运会和世锦赛。杨佳敏没有最期待的比赛，只有最期待的对手。

“没有最期待参加什么比赛，我期待和不同的人交手，看自己的对手是谁。我很期待跟比我优秀的对手较量，不只是挑战自己，最重要是从她们身上学习，提升自己的实力。”

新加坡羽毛球队参赛名单

许永凯 骆建贤 骆建佑

郑加恒 郭俊良 努尔因斯

利亚 陈薇涵 黄嘉盈

杨佳敏 金羽佳