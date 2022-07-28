【共运会】屡屡缔造佳绩 张正伟要专注游出最好的自己

张正伟未必是新加坡泳坛最著名的泳手，但近年来在重大赛事刷新个人和全国纪录的他正逐渐走入大众视野。来临共运会，张正伟不去计算自己夺牌的可能性，而是专注地游出最好的自己。

从东南亚运动会，到世界游泳锦标赛，再到本月的伯明翰共和联邦运动会，我国泳将张正伟在短短两个半月里参加三项大赛。对此，他没有感到疲惫，而是非常兴奋。

他接受《联合早报》采访时说：“我很期待能再次出国比赛，因为冠病疫情以来我没有这么多比赛机会，所以我非常珍惜能够去新的地方和新的人一同竞争。

“以前我可能会害怕，像是大型赛事来了感到非常紧张。但是现在我更多的是期待。”

张正伟4岁开始游泳，但直到2017年吉隆坡东南亚运动会才真正全心投入，当时正在服兵役的他首次亮相东运会便赢得男子50米自由泳金牌。

2019年虽然无缘在菲律宾东运会卫冕这个项目，但他在50米蝶泳成功封王。今年5月，他在河内东运会的50米自由泳和蝶泳都以刷新大会纪录的成绩赢得金牌。

张正伟当时在50米自由泳以21秒93成为东南亚首位游进22秒的泳手，这项成绩还是亚洲历史第六快。

东运会结束后他并没有选择休息，而是前往克罗地亚集训，然后参加6月举行的布达佩斯游泳世锦赛。他在这项比赛一路游进决赛，也在半决赛以23秒03再次缔造个人最佳成绩。

来临共运会，25岁的张正伟目标很简单，就是专注于过程，和教练一同备战，然后就等看最后结果。他说，自己没有去查看2018年的比赛成绩，所以也不知道目前的表现能拿到什么名次。

“我没有去查，所以我不知道。可能以前我会对成绩感到焦虑，但现在我只想游出最好的自己。如果有好的成绩，我就接受；如果没有，我会继续努力，看哪里还能改进，然后往前看。”

张正伟：我是执着的人

张正伟跟记者分享一句他很喜欢的名言：如果把你放进土里，你要么觉得你是被埋没的，要么觉得你是一颗等待发芽的种子。

与其他泳手一样，他小时候就怀有很大的梦想，即代表新加坡参加奥运会。随着年龄渐长，身边有时会出现不同的声音，“像是人家说你的梦想很难实现，你应该要完成大学学业，找份工作，组织家庭，然后生小孩……可能有一天我会这么做，但不是现在”。

张正伟的目标很明确，就是追求卓越，然后在巴黎奥运会资格赛开始后争取搭上奥运列车。

他自认为是个非常执着的人，“我不知道什么时候该说不，我会一直尝试下去。但有时候这也会成为我的缺点，因为我可能会往错的方向一直走。所以身边有对的人指引是很重要的，他们帮助我在正确的路上一直前进。”

共运会原本不在计划中

共运会原本不在张正伟的计划中，但原定于9月举行的杭州亚运会宣布延期后，他才决定参赛。

这项比赛的竞争激烈程度远比东运会大，英国、澳大利亚和加拿大泳手都会参加。新加坡泳队四年前在黄金海岸共运会没有奖牌入账，不过从上届成绩和目前世界排名来看，张正伟有望站上50米蝶泳领奖台。

2018年共运会的金牌成绩是23秒37，张正伟的个人最佳成绩是23秒03，2022年布达佩斯世锦赛的决赛选手只有英国的普罗德（23秒08）和特立尼达和多巴哥的卡特（22秒85）能参加共运。

本月将和张正伟一同参赛的还有柯家三泳将柯婷文、柯敬文和柯正文，奥运冠军约瑟林很早就决定今年只参加东运会和亚运会，亚运会展延后他也没有改变心意，不会随队前往伯明翰。

（绘图/卢芳楷）

（绘图/卢芳楷）

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