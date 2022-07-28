【共运会】伯明翰战火点燃 狮城健儿四大看点

第22届共和联邦运动会，新加坡时间7月29日星期五凌晨2点，于英格兰伯明翰点燃战火。

共运会少了美国、俄罗斯、德国等传统体坛霸主；又不像亚运会一样东亚中日韩朝几大体育强国齐聚，看似少了看头和热度。但是对狮城健儿来说，共运会论规模论竞技水平介于东运会和奥运会之间，与亚运会等量，是运动员一个挑战自己、突破极限的进阶平台。

本届赛会对新加坡团队而言尤其如是。老将退役、新人冒起，多个运动赛项正处于新旧交替间，要如何在这个关键时刻稳住阵脚继续挺进，本届共运会将是一大考验。

上届澳大利亚黄金海岸共运会，我国代表团夺得五金二银二铜，奖牌榜上排名第 13。当中又以乒乓球队收获最丰，赢得三金二银一铜；另两枚金牌来自射击。

本届赛会不设射击项目，再加上乒乓球队正处于青黄不接的尴尬处境，新队料难持平上届战绩，选手只有逆势而上，期许小将成大器，并在新赛项开拓新的奖牌来源。

一、乒乓队小将挑大梁

我国乒乓队这回派出年轻清新的新兵部队征战共运会。（后排左起）冯耀恩、王歆茹、周哲宇、傅绍峰 （前排左起）曾尖、郭勇、周靖祎。（白艳琳摄）

共运会少了乒乓强国中日，向来是新加坡乒乓队的主战场；新加坡队自2002年至今20年五届比赛，囊括22金14银14铜，蝉联四届女团冠军。

河内东运会上勇夺金牌的男双组合周哲宇（左）、傅绍峰。（李建玮摄）

上届共运会，女团却首次痛失金牌。而后随着于梦雨退役，林叶负伤无法参赛，冯天薇是硕果仅存的沙场老将，为几位小将曾尖、王歆茹、周靖祎护航。男团这一回则是全体新兵上阵，首次派出全本土出生的球员，由小将周哲宇领军。周哲宇在今年5月的越南河内东南亚运动会上一举拿下男单、男双、混双三金，此次面对英格兰和印度名将能否更上一层楼，会是本届一大看头。

二、骆建佑力争综合大赛个人首金

骆建佑河内东运会男单决赛关键时刻落败，与金牌失之交臂，这回希望能战到最后拿下金牌。（Badmintonphoto 提供）

羽毛球队上一次在共运会上夺金，已是20年前的事了；上一届比赛更是奖牌挂零。

五年后的今天，羽毛球队的状态整体而言呈上升态势。骆建佑已站上世界之巅，但尚需更稳定的表现来证明自己。而女将杨佳敏、金牌夫妻档许永凯陈薇涵、男双选手骆建贤，也羽翼渐丰。新队在混合团体赛中与英格兰，毛里求斯和巴巴多斯同一组，有望跻身小组前二闯入复赛。但是在那之后，还得突破上届冠亚季军印度、马来西亚、英格兰三强围攻，夺牌之路并不容易。

骆建佑河内东运会男单决赛关键时刻落败，与金牌失之交臂，这回希望能战到最后拿下金牌。 (法新社)

而骆建佑一如既往会是球场焦点。宿敌马来西亚一哥李梓嘉不参赛，但汤杯新任冠军印度强手如云，就看小骆能否沉得住气战到最后。

三、张正伟杜维崧：游泳队奖牌希望

杜维崧是上届共运会残疾游泳项目铜牌得主，第二次出征共运会，他信心满满，要为新加坡再添奖牌。（新加坡体育理事会提供）

少了美俄中日，还有英国、澳大利亚、加拿大，新加坡游泳队在共运会泳池占不了任何便宜，只能盼游出个人最佳成绩。

我国游泳队迄今在共运会历史上只拿过一银一铜。银牌由约瑟林在2014年百米蝶泳项目中拿下；这一届他因为服役没法参赛。铜牌源自上一届残疾泳手杜维崧。杜维崧二次披上战服出征共运，有望再添第二枚共运奖牌。

张正伟在河内东运会男子50米自由泳决赛中以21秒93夺冠，并打破东南亚运动会大会纪录和全国纪录。（李建玮摄）

至今排名最接近世界水平的是50米蝶泳泳将张正伟。他凭个人最佳成绩跻身世界前五，排在俄罗斯、巴西、美国选手之后；在其他四名对手都不出席共运会的情况下，张正伟有望为我国争光。

四、“女飞人” 珊蒂与田径队：乘胜追击寻求更大突破

珊蒂河内东运会表现杰出，勇夺200米金牌和100米银牌。（李建玮摄）

新加坡田径队在河内东运会交出一金三银七铜的亮眼成绩单，创下近30年来的新突破。当中又以“女飞人”珊蒂的200米金牌和100米银牌最让举国振奋与惊喜。

田径队这回派出 14人参赛，角逐短跑、接力、跳高等多个赛项。站上东运会竞技水平更高的共运舞台，新加坡田径队能否乘胜追击，寻求进一步突破，国人都给予厚望。

新加坡健儿还将参加体操、草地滚球、举重、残障举重和摔跤等其他赛项。

想紧跟共运会赛况，关注狮城健儿的表现吗？《联合早报》体育专线记者陈芷馨和摄影记者叶振忠远赴伯明翰赛会现场随时为你发回即时报道，敬请期待。