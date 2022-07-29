【共运会】共运女王棒抵达伯明翰 逾千人迎接欢庆

为期294天的共和联邦运动会女王棒接力传递活动已结束，象征这项赛事的女王棒星期三（7月27日）和星期四（7月28日）结束在伯明翰的最后两天传递活动后，就会被带到亚历山大体育场，拉开第22届共运会序幕。

女王棒已在72个共和联邦成员国和地区传递。

为四年一度的共运会造势，也配合女王棒抵达伯明翰，共运会组委会和当地政府合作在维多利亚广场展开一系列活动，吸引近1000名公众前来凑热闹。

伯明翰是个非常多元化的城市，随处可见不同肤色、种族、文化和国籍的人，当天的表演有爱尔兰风笛和鼓乐队，也有宝莱坞舞蹈。

现年71岁的伯纳德·卡罗尔从星期三下午3时开始就在维多利亚广场感受气氛，他受访时说，伯明翰是全世界最友善的城市，她的多元文化为这里注入更多活力。

他说：“我在伦敦出生长大，后来在西班牙住了50年，五年前才来到伯明翰。这是一座很美的城市，也是全世界最友善的城市。每一个来到伯明翰的人都会感到自在，他们可以在这里享受爱、和平和自由。”

“不同背景的人来到这里，我们融洽相处，不在乎对方来自哪里。只要你来伯明翰，这里的人一定会欢迎你。”

他继续说，共运会将大家团结在一起，更加凸显出伯明翰的多元文化。幽默的卡罗尔离开前，跟记者说道：“在这里戴口罩的人只有我和你，哈哈！”

本届共运会将在新加坡时间星期五（7月29日）凌晨2时开幕，这是英国自2012年伦敦奥运会以来首次举办如此大型的体育赛事，大约有4500名运动员前来共襄盛举。

英国女王伊丽莎白二世不会出席当天的开幕仪式，查尔斯王子和妻子卡米拉将代表她出席，他们曾一起出席2018年黄金海岸共运会开幕礼。

其他王室成员如威塞克斯伯爵夫妇和安妮公主将在比赛期间观看某些项目，而威廉王子和凯特王妃则会在下个星期二（8月2日）与威塞克斯伯爵夫妇一同亮相。