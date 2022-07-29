耗资1000万元打造 狮城水手新训练基地开幕

（早报讯）去年4月动土，耗资1000万元打造的狮城水手新训练基地星期四（7月28日）隆重开幕。

这个位于玛达路（Mattar Road），外观如船体的狮城水手新训练基地占地2万8000平方米，它不仅是狮城水手职业足球员的新家，拥有两座11对11足球场、三座7对7中型球场，还设有足球学院，致力配合新加坡体育理事会与新加坡足球总会推出的“狮展雄心”计划，培育本地足球幼苗。

除了基本的更衣室、健身房和物理治疗室之外，基地还设置了运动科学与运动医药部门、录像分析部门、供精英发展计划学员使用的阅读室和开放给公众的咖啡厅和天台，希望与麦波申居民分享足球之乐，为这一带创造活力、凝聚力与促进更强的社区精神。

狮城水手老板，同时也是冬海集团创始人李小冬在开幕仪式上说：“这个训练基地是我们致力振兴本地足球和狮城水手追求卓越的一个象征。同时，我们也希望能利用足球拉近人与人的距离，让不同年龄层与背景的人们有聚在一起的理由。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉是开幕仪式的特别嘉宾，他认为好的设施及拥有培养年轻人才的信念对发展新加坡足球至关重要，而狮城水手在这方面便不仅提供了“硬件”，还提供了“软件”。他透露，狮城水手与德甲球队多特蒙德（Dortmund）和荷甲球队飞燕诺（Feyenoord）签署了多年的合作协议，确保其青年队球员能够参加对方的训练营，带回来宝贵的经验。

唐振辉希望，狮城水手与政府能继续紧密合作，将新加坡足球带到另一个高度。

狮城水手虽只成立了两年，但他们却是新加坡超级联赛的卫冕冠军，今年3月更在亚洲冠军足球联赛以3比0大胜韩国甲级足球联赛球队大邱队，表现令人刮目。