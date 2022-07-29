【共运会】伯明翰共运会开幕

伯明翰共运会开幕礼以感人的方式展开，路虎车牌“HRH PP”驶向舞台中央，向已故菲利普亲王致敬。英国女王伊丽莎白二世没有出席当天的开幕仪式，她的长子查尔斯王子和妻子卡米拉代替她出席。

B可以是伯明翰（Birmingham），可以是勇敢（Brave），可以是大胆（Bold），也可以是属于（Belong），这是一场属于所有人的体育盛会（共运会口号：The Games for Everyone）。在新加坡时间星期五（7月29日）凌晨3时，第22届共运会开幕仪式在亚历山大体育场隆重举行。

本地运动员是唯一戴口罩的代表团

与其他国家与地区不同，新加坡运动员是当天唯一戴着口罩出席开幕礼的代表团。当天出席的我国运动员有骆建佑、骆建贤、陈薇涵等人，混双好手许永凯和残疾举重运动员诺艾妮是擎旗手。

我国羽将许永凯（左）和残疾举重选手诺艾妮是擎旗手。（叶振忠摄）

许永凯说：“这面国旗比我想象的还要重！能带领团队来到亚历山大体育场是巨大的荣誉。今晚，作为一名新加坡人，我感到无比自豪。”

大约有3万名公众前来现场观看演出，在开幕仪式正式开始前，他们玩了一圈又一圈的人浪。

向已故菲利普亲王致敬

这场开幕礼以感人的方式展开，路虎车牌“HRH PP”驶向舞台中央，向已故菲利普亲王致敬。

查尔斯王子（右）和妻子卡米拉（中）一同出席开幕礼。（叶振忠摄）

英国女王伊丽莎白二世没有出席当天的开幕仪式，她的长子查尔斯王子和妻子卡米拉代替她出席。查尔斯王子致辞道：“去年10月7日，这只特别打造的共运会女王棒离开白金汉宫，前往共和联邦各国。在过去的294天里，它不仅传递了我们想传达的信息，抵达伯明翰前，它也向所经过的每个国家与地区传达了希望和梦想。”

“这个运动会提醒我们，无论身在何处，我们都是共和联邦大家庭的一部分。”

这场开幕式充满童话色彩，挖矿的小矮人铿锵声拉开序幕，马车、坦克、海盗船和热气球接着出场，参与演出的人都活力满满，将观众拉入属于他们的古老童话世界里。现场观众跟着节奏摇摆，非常有兴致。

童话般的马车在亚历山大体育场亮相。（叶振忠摄）

杜兰杜兰是表演嘉宾 马拉拉发表演讲

上世纪80到90年代疯靡全球的杜兰杜兰（Duran Duran）是当晚最后一位登场的表演嘉宾。公众挥着手上发着蓝光的表带，背景是一场又一场绚烂绽放的烟花，对电视机前的观众和现场的人来说都是一场视觉盛宴。

出生于巴基斯坦的人道主义者马拉拉·优素福扎伊当天发表了强有力的演讲，在逃离塔利班后，她现在将伯明翰称为她的家。

她说：“每个孩子都应该拥有发挥自己潜力的机会，追求最大胆的梦。”

马拉拉因提倡世界各地的女孩子都有受教育的权利而荣获2014年诺贝尔和平奖。

今年将有来自72个共和联邦成员国和地区约6600名运动员角逐这项赛事，这是自2002年曼彻斯特以来英国再次举行共运会。本届共运会是历来规模最大的，将进行19个运动项目和8个残疾项目。

自1950年以来，我国参加了历届全部共运会，这次将有67名运动员参加田径、羽毛球、体操、草地滚球、残障举重、游泳、乒乓球、举重和摔跤共九个项目。