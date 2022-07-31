帅罗将出战曼联最后一场热身赛 去留仍充满变数

在缺席了之前的所有热身赛后，帅罗已确定会参加曼联星期日对垒西甲球队巴列卡诺的最后一场季前热身赛，但他在曼联的未来依然充满未知数。

（伦敦综合电）在缺席了“红魔”曼联（Manchester United）之前的所有热身赛后，“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）终于亲口确认将参加曼联在星期日（7月31日）对垒西甲球队巴列卡诺（Vallecano）的最后一场季前热身赛。

这名葡萄牙球星此前以私人理由没有随队前往泰国和澳大利亚，因此错过了对垒“红军”利物浦（Liverpool）、墨尔本胜利（Melbourne Victory）、水晶宫（Crystal Palace）和阿斯顿维拉（Aston Villa）的友谊赛。

曼联星期六再飞往挪威奥斯陆与西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）展开今夏的第五场热身赛，但帅罗同样没有入选这21人名单，这不禁让帅罗的离队传言甚嚣尘上。

然而，帅罗却在回应球迷在社媒Instagram询问他为何又没有随队前往挪威时，用葡萄牙语写道：“Domingo o rei joga”，翻译成中文的意思就是“本王将踢星期天的比赛”。

记得当帅罗在去年夏天决定重返离开了12年的曼联，大家都非常兴奋，红魔迷更是欣喜若狂，而他也不负众望，交出30仗24球的亮眼成绩单，是球队上赛季最大的进球来源。可惜曼联的整体表现不佳，联赛最终只排名第六，无缘欧洲冠军联赛，只能踢次等的欧洲联赛。

据了解，帅罗对此深感不满，本月初已向曼联提交了转会申请。根据ESPN的报道，他也在本周二于经纪人门德斯（Mendes）的陪同下与曼联进行谈判。

曼联新帅滕哈格（Ten Hag）在本月初受访时承认，确实有听到有关帅罗欲离队的传闻，但他却坚称对方是“非卖品”，并说：“他在我们的计划当中，我们要一起取得成功。我非常期待与他合作。”

球星莱万指责拜仁 在他转会期间撒谎

虽说帅罗有意加盟另一支欧洲强队，但似乎对他有兴趣的豪门队却不多，体马与拜仁慕尼黑（Bayern Munich）故意和他保持距离，据说原本对他有意的切尔西（Chelsea）也已打退堂鼓。

另一方面，前拜仁球星莱万多夫斯基（Lewandowski）则指责旧东家在他转会期间撒谎。

这名在效力拜仁的八年里为球队于375场比赛中贡献344个进球的波兰神射脚在接受ESPN专访时坚称，自己的转会与炙手可热的挪威射脚哈兰德（Haaland）无关，并指责拜仁为了找出一个可以卖掉他的理由而制造了诸多谎言。

在加盟曼市（Manchester City）之前，哈兰德一度与拜仁传出绯闻。对此，莱万表示自己完全不认为哈兰德加盟拜仁是个问题，但球会的一些人却不愿对他承认他们正在追求哈兰德，这使他非常不满。

他还说：“我和前队友、工作人员和教练都有着良好关系，但在我离开拜仁的最后几个星期，他们却为了找出一个可以跟球迷交代的理由而制造了许多谎言。”

莱万本月中已以4500万欧元（约6353万新元，1欧元兑1.41新元）加盟西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）。