【共运会】我国女乒力克马国 夺本届共运会首金

我国乒乓球女队在伯明翰共和联邦运动会为新加坡赢得本届共运会首枚金牌，她们在女团决赛3比0力克马来西亚，时隔八年再度夺得女团冠军。

八年前的女团决赛，我国的对手同样是马来西亚。八年过去，世界排名第16的冯天薇带领首次参赛的曾尖和周靖祎全力出击，最终站上了最高领奖台。

这场比赛在新加坡时间星期一（8月1日）晚上7时举行，首先出场的我国双打组合曾尖／周靖祎较慢进入状态，让马来西亚的可人／何盈连下几分，在奋力缩小比分后还是无法追上，以7比11丢掉首局。

次局，两人凭借出色的发球实力频频得分，以11比4、11比6、11比5完成逆袭。

从世界排名来看，马来西亚队似乎并非强队，但她们凭着一股冲击者的心态放手一搏，在复赛和半决赛都以3比2险胜印度和威尔士，气势如虹，在决赛的双打开局也给我国不小的麻烦。

随后出场的冯天薇对垒世界排名第331的削球手郑丽贤一开始处于劣势，但追至8比8后以11比9拿下比赛。到了后两局，郑丽贤防不住冯天薇的进攻，我国乒乓一姐以11比1、11比7再下一城。

在0比2大比分落后的情况下，马来西亚的何盈背水一战，她在前两局与曾尖对拉都处下风，让曾尖以11比3、11比4领先。第三局，何盈状态回勇，以11比8艰难拿下一局，但到了第四局，出手非常果断的曾尖以11比5获得胜利，助球队以3比0夺得冠军。

女团六届赛事共得5金1银

冯天薇是共运会四届元老，她从2010年新德里共运会起就携同球队连续四届闯入女团决赛，只是在上届没能赢得金牌。

她赛后受访时说：“我感到非常骄傲和开心，希望能在接下来的单项比赛取得奖牌。比赛之前我们觉得女团会比较困难的，我们也没有想过能很顺利地拿到冠军，毕竟还有印度等强队。我为球队感到非常骄傲，年轻运动员的发挥很不错。”

新加坡乒乓女队在共运会女团成绩斐然，自2002年至今连续20年都闯入决赛。算上最新这枚金牌，我国在这六届赛事的女团成绩为5金1银。