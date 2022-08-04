【共运会】张正伟游进男子50米自由泳决赛

我国泳将张正伟再度晋级共运会游泳决赛，他在男子50米自由泳半决赛以22秒36获得决赛权，若他能游出比全国纪录（21秒93）还快的成绩，将有望站上领奖台。

我国泳将张正伟在新加坡时间星期三（8月3日）凌晨晋级男子50米自由泳决赛，将向自己保持的全国纪录（21秒93）发起冲击，与各国好手逐一对抗。

张正伟、陈永进和李君杰都角逐了50米自由泳半决赛，当中只有25岁的张正伟游进前八，他以22秒36排名第六并获得决赛资格。

陈永进及李君杰各交出22秒57和22秒77，分别排在第9及第14位，无缘更进一步。

张正伟和陈永进是今年河内东南亚运动会这个项目的前两名，当时张正伟以21秒93率先触壁，赢得金牌的同时还缔造了全国纪录和大会纪录，这也让他成为史上首位游进22秒的东南亚泳手。

在半决赛排名前三的泳手是普劳德（英格兰，21秒63）、莱恩多（加拿大）和布拉斯（英格兰），莱恩多和布拉斯以21秒92并列第二。

在2018年黄金海岸共运会中，普劳德以21秒35赢得金牌，银牌和铜牌的成绩分别是21秒81和21秒92，若张正伟能游出比东运会还快的成绩，将有望站上领奖台。

张正伟在数日前斩获男子50米蝶泳银牌。

这场决赛会在星期四（8月4日）凌晨举行，这也是本届共运会游泳赛的最后一个比赛日，澳大利亚目前以22枚金牌傲视群雄，且看他们能否在最后一日追平或超越上届的28金成绩。

女飞人珊蒂破全国纪录

与此同时，我国“女飞人”珊蒂和跳高选手甘凯恩也会出战星期四凌晨举办的女子100米半决赛和男子跳高决赛。

珊蒂在预赛以11秒48刷新她在2019年缔造的全国纪录（11秒58），在49名选手中排名第21位，因此获得一席半决赛资格。

在预赛跑出最快成绩（10秒99）的是尼日利亚的格蕾丝·恩沃科查和牙买加的伊莱恩·汤普森-赫拉，她们的成绩比上届的金牌成绩还要快。

我国田径好手陈宗洋在男子400米跨栏排名第32位，无缘晋级。（叶振忠摄）

我国田径队一共派出14名选手参加本届共运会，星期三晚上一共有两位选手亮相亚历山大体育馆，陈宗洋在男子400米跨栏跑出47秒55，在46名选手中排在第32位，没有晋级下一圈。

在同个项目竞争的队友蒂鲁本则以48秒67排在第38位。