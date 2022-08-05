六大英超射脚 争夺本季金靴

除了争冠之外，新赛季英超大家最关注的无疑是金靴争夺战。

“红军”利物浦的埃及球星萨拉赫（Salah）在上季英超射脚榜上几乎一路领跑，岂料接近联赛结束时竟杀出孙兴慜这个程咬金，最终两人共享金靴荣誉。

本季联赛，这两名球员是否还是英超金靴的有力竞争者？还有哪些球员能与他们争长短？

哈兰德 Haaland，曼市，22岁

根据许多英国博彩公司的赔率，上季英超冠军曼市（Manchester City）今夏的重磅引援哈兰德（Haaland）都高居第一，而这不是没有理由的。

虽然从未夺过联赛金靴奖，但这名刚满22岁的挪威前锋在其职业生涯已轰进了93个顶级联赛进球，这一点是七届金球奖得主梅西（Messi）与五届金球奖得主“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）在那个年龄都无法媲美的。

尽管因为伤病问题，哈兰德过去三个赛季只为多特蒙德（Dortmund）出战67次德甲联赛，但他还是有62球入账。

此外，他上季在德甲六次主踢罚球全中，因此随着曼市上季在英超的三名罚球手今夏走了两名——热苏斯（Jesus）与斯特林（Sterling），哈兰德本季或有望成为“蓝月亮”主踢罚球的第一人选。

况且，曼市有多名极具创造力的球员为他输送弹药，因此如无意外，哈兰德本季的进球数有望进一步提升。

萨拉赫 Salah，利物浦，30岁

自2017年加盟利物浦以来，萨拉赫近五个赛季已三次成为英超最佳射脚，这绝非常人能够办到。

他在闯荡英超的首个赛季就以32个进球穿走金靴，2018／19赛季（22球）与上赛（23球）季则与他人共享金靴。

不仅如此，他还是上赛季的英超助攻王，并第二次当选英格兰年度足球先生，难怪利物浦宁可将今年蝉联年度最佳非洲球员的马内（Mane）卖给德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），也要以高薪与这名30岁的进球保证续约。

最终，利物浦以每周35万英镑（约58万6700新元）的球会顶薪与萨拉赫续约至2025年。

在今夏的热身赛中，萨拉赫也没有令人失望，攻进了三球，其中就包括在社区盾罚球命中，助利物浦以3比1力压曼市夺冠，因此相信他本季依旧是英超金靴奖的有力竞争者。

凯恩 Kane，托特纳姆，29岁

在现役英超球员中三夺金靴的不只萨拉赫，还有“热刺”托特纳姆（Tottenham）首席前锋凯恩（Kane），这名英格兰国家队队长是在2015／16、2016／17及2020／21赛季得奖。

前“炮兵”阿申纳（Arsenal）球星亨利（Henry）是英超历来夺得金靴奖次数最多的球员（四次），萨拉赫与凯恩只差一次就能追平亨利的纪录。

凯恩对托特纳姆可谓忠心耿耿，从青年队至今已为热刺效力了18年，而从2014／15赛季开始，他每个赛季都至少能为球队攻进24球，表现最佳的一次是在2017／18赛季的48场各项赛事横扫41球入账。

但任凭他个人表现再出色，他的职业生涯仍没有一座冠军杯，因此许多人都笑他傻，认为像他这般级别的射脚早该奔赴有夺冠潜力的欧洲豪门队发展。

虽然凯恩也曾争取过，但每一次的交易都无疾而终，而对热刺的那份浓厚感情也促使他每回交易失败后，都很容易认命接受。

尽管凯恩上季被锋线战友孙兴慜抢走了风头，但随着意大利主帅孔特（Conte）将热刺带回欧冠行列，球会今夏也罕见大手笔引援，相信凯恩应该已彻底打消了离队的念头，竭力争取重返职业巅峰。

努涅斯 Nunez，利物浦，23岁

除了哈兰德之外，利物浦新射脚努涅斯（Nunez）也被视为本季英超金靴争夺战的另一名搅局者。

这名23岁的乌拉圭国脚本季是以8500万英镑的球会纪录转会价从葡萄牙球队本菲卡（Benfica）加盟利物浦。

努涅斯从未踢过欧洲五大联赛，利物浦为何愿意以高价将他引进，可从这名乌拉圭射脚的数据略窥一二。

努涅斯上季在28场联赛中为本菲卡攻入了26球，也就是每76分钟进一球，而更了不起的是他在运动战中的进球能力。据统计，他上季的非罚球进球命中率高达27.2%，在欧洲六大联赛射门次数超过55次的162名球员中高居榜首。

在加入利物浦一开始表现挣扎的他也在第三场对垒德甲球队莱比锡（Leipizig）的热身赛中全面爆发，上演大四喜，随后更在社区盾攻进一球并制造罚球，看来萨拉赫在利物浦“锋线一哥”的地位将受到很大的威胁。

孙兴慜 托特纳姆，30岁

尽管孙兴慜早已享有“亚洲足球一哥”之美誉，但这名韩国球星在上季的最后10轮联赛狂进12球，最终以23球追平一路领跑的萨拉赫，首夺英超金靴奖。

这不仅是孙兴慜英超进球数首次超过凯恩，还成为在英格兰顶尖联赛赢得金靴奖的亚洲第一人。

更令人敬佩的是，他的23个联赛进球中无一来自罚球（萨拉赫攻进了六个罚球），而他也利用了比萨拉赫少53次的射门机会达到与对方同一进球数。

或许有人会觉得孙兴慜将昙花一现，但无论如何，他本季的表现必受关注，尤其是当热刺今夏引进了巴西国脚理查利森（Richarlison）及极具创造力的中场佩里西奇（Perisic）来支援他和凯恩，两人本季有望齐齐爆发。

热苏斯 Jesus，阿申纳，25岁

热苏斯闯荡英超六年却从未排在射脚榜前列，但这绝对不是因为他实力不济，而是在曼市缺少机会。

因阿根廷球星阿圭罗（Aguero）太过耀眼，热苏斯自2016年加入曼市以来，都只能当陪衬，前三个赛季的首发机会少之又少，即便阿圭罗于前个赛季结束后远走巴塞罗那（Barcelona），曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）还是不太信任他，经常摆出“无锋阵”，热苏斯也因此只能交出28场联赛八个进球的成绩单。

不过，随着阿申纳上季的两名主力射脚奥巴梅杨（Aubameyang）与拉卡泽特（Lacazette）相继离开，热苏斯无疑将稳坐炮兵锋线上的头把交椅，而联赛还未开始，这名巴西国脚就以五场热身赛七个进球的成绩单征服了炮兵球迷的心，新队友史密斯·罗（Smith-Rowe）更大赞对方的实力“强得离谱”。

据统计，热苏斯是英超历来在禁区内进球最多的球员（58球）。

巴西贵为足球王国，却从未有人能穿走英超金靴，说不定热苏斯会是第一人。