序幕战做客水晶宫 炮兵要为上季惨败雪耻

2022／23赛季英超联赛本周六（8月6日）正式拉开帷幕，率先登场的是水晶宫（Crystal Palace）与“炮兵”阿申纳（Arsenal）。比赛将在水晶宫的塞尔赫斯特公园球场（Selhurst Park）举行，炮兵四个月前刚在这里以三球惨败，本仗必竭力雪耻。

炮兵在上季客战水晶宫前重返欧冠在望，岂料他们竟在耻辱性败给水晶宫后，再接连败给布赖顿（Brighton）及南安普敦（Southampton），这一波三连败对他们最终被同城劲敌托特纳姆（Tottenham）超越，抢走最后一张欧冠名额起了关键性的影响。

事实上，炮兵自前队长维埃拉（Vieira）于去年夏天上任以来，水晶宫对炮兵便无败绩，客场也能踢和对手，因此炮兵主帅阿特塔（Arteta）明晨（新加坡时间）能否找到克敌方法，令人关注。

不过，至少炮兵度过了一个完美的季前赛，五场比赛大获全胜，近两场更分别以4比0及6比0狂胜同城劲敌切尔西（Chelsea）及“欧洲联赛之王”塞维利亚（Sevilla）。

巴西前锋热苏斯（Jesus）本季从曼市（Manchester City）加入阿申纳如鱼得水，五场热身赛已攻进了七球，炮兵上季表现最佳的球员萨卡（Saka）也有四球入账，两人在新赛季的表现备受期待。

上季联赛排名第12的水晶宫今夏更是踢了九场热身赛，战绩为五胜二和二负，但他们战胜的大多都是低级别联赛球队，两场败仗来自于对垒英超豪门队曼联（Manchester United）及利物浦（Liverpool）的战役。

炮兵上季英超首轮做客升班马布伦特福德（Brentford）以0比2告负，沦为众人笑柄，本季他们绝不允许自己重蹈覆辙。