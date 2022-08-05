加盟LIV高球赛后被禁 11球员起诉PGA违反垄断法

（华盛顿综合电）包括美国名将米克尔森在内的11名加盟LIV高球赛的球员以反垄断法起诉美国职业高球协会（PGA）巡回赛，以推翻PGA禁止他们参加旗下巡回赛的决定。他们指PGA为了垄断高球竞赛而阻止球员参加竞争对手LIV高球赛，损害到球员的职场前景和生计。

除了米克尔森之外，参与控诉的高球选手包括德尚博、安瑟、科布拉克、奥尔蒂斯、佩雷兹、普尔特和尤萊恩；古兹、斯瓦福德和琼斯这三名球员除了参与联名诉讼外，也要求PGA解除禁令，让他们能参加下周举行的联邦快递杯附加赛。

包括《华盛顿邮报》在内的多家美国媒体8月3日收到的控状内容指出，PGA为了消灭竞争对手而精心策划，就算球员只参与一场LIV球赛，仍然发出终身禁赛的威胁。“它通过对球员（包括原告）颁布前所未有的禁赛令来落实这些威胁，这对球员的职业生涯造成无法弥补的伤害。”

“PGA对赞助商、业者和经纪人发出威胁，以强迫球员放弃参加LIV赛事的机会。它还和欧洲巡回赛策划一场非法的团体抵制，以拦阻LIV邀请其会员参赛。”

PGA会长莫纳汉对此发文告给旗下会员回应说：“基本上，这些被禁赛的球员——他们现在是沙特高球联赛的雇员——已经离开巡回赛，现在又想回来。随着沙特高球联赛的停摆，他们正试图利用律师强行回来与我们其他信誉良好的会员一起比赛。”