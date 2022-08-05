珊蒂刷新全国纪录 闯入女子200米半决赛

我国女飞人珊蒂在本届伯明翰共和联邦运动会再度缔造全国新猷，她在新加坡时间星期四（8月4日）傍晚进行的女子200米跑出23秒46佳绩。

在36名选手里，珊蒂排名第10，成功晋级半决赛，半决赛会在星期六（8月6日）凌晨3时15展开。

26岁的珊蒂上一次同时刷新100米和200米全国纪录是在2015年新加坡东运会，这次她连续在共运会100米和200米都跑出新纪录，也都获得半决赛资格。200米旧全国纪录是她今年5月在河内东南亚运动会跑出的23秒52。

珊蒂在候场的时候感觉很冷，她的对手都来自非洲国家，大家都不习惯阴冷的天气。这天的伯明翰上午阴晴不定，时晴时阴。她和对手们在现场搓着手臂，活动身子，不要让身体冷下来。踏上赛场时，她从吹来的风就感觉到自己的身体不在最佳状态，没想过最终会打破全国纪录。

赛后来到混合采访区的她心情非常愉快地说：“说真的我不是在最理想的状态，来到这场比赛我跟自己说没关系，因为场地和天气因素不是我能控制的。就做自己能做的事，执行我的战术，保持冷静，我最终做到了。其实我没有想过能打破全国纪录，所以能获得这个成绩对我而言是巨大的成就。”

珊蒂之前有过一段低迷时期，甚至会害怕上场比赛。现在上场时虽然还是有点害怕，但她已经能直视自己，拥抱负面情绪，勇敢面对比赛。

骆建贤二度染冠病无缘角逐男双

在这场预赛排名前三的运动员是费佛·奥菲利（尼日利亚，22秒71）、伊莱恩·汤普森-赫拉（牙买加，22秒80）以及吉娜·巴斯（冈比亚，22秒87）。

我国羽将骆建贤原本会和许永凯出战男双，但他日前在冠病检测中呈阳，之前错过了混合团体赛。男双会在星期四凌晨开打，他也来不及康复，因此只能退出争夺。

这也是他在今年2月后第二次感染冠病而错过比赛，他之前无缘参加亚洲羽毛球团体锦标赛。据了解，骆建贤不是我国本届共运会第一名因感染冠病而退出比赛的运动员，泳手王竣毅因检测呈阳没有前往伯明翰。

我国羽队在星期四晚上结束的比赛旗开得胜，骆建佑2比0轻取南非的萨默斯晋级16强，混双许永凯／陈薇涵也2比0打败赞比亚组合闯入下一圈。