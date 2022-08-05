我国女将塞西达复合弓实现三连冠

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年8月5日 5:00 AM

我国射箭女将塞西达第二次蝉联亚细安残疾人运动会女子射箭个人复合弓金牌。（全国残奥理事会提供）
我国射箭女将塞西达第二次蝉联亚细安残疾人运动会女子射箭个人复合弓金牌。（全国残奥理事会提供）

字体大小:

亚细安残运会

我国射箭女将塞西达在星期四（8月4日）的2022年亚细安残疾人运动会女子射箭个人复合弓项目中再次卫冕金牌，这是现年36岁的塞西达继2015年及2017年后，第三次称霸这个项目，2019年亚细安残疾人运动会因冠病席卷全球而取消。

塞西达是在决赛中以144比135力压泰国选手普拉巴蓬，摘下金牌。

塞西达赛后说：“我对成绩感到非常高兴。今天的比赛因风的关系相当具有挑战性，但总的来说，我很庆幸最终的结果不错。”

当被问及作为卫冕冠军是否会感到压力时，她坦言：“确实有点压力，尤其距上一届残运会已有一段时间，但在教练的协助和战友们的提醒下，我试着保持冷静，并在发射时尽量保持专注。”

与此同时，由洪慧敏、洪慧欣姐妹、胡佩雯、诺里亚娜及努鲁组成的我国女子盲人门球队也传出佳音，她们在星期四的半决赛中以4比3力挫印度尼西亚，首次闯入决赛，这同时也是她们第一次晋级国际大赛的决赛。我国女队将在星期五下午与泰国争冠。

在2015年首次参赛时，我国女子盲人门球队取得了全败战绩，2017年则没有派队参赛。

教练汉森赛后说：“我们很高兴也松了一口气。这是一场实力非常接近的比赛，我们几次因为裁判的判决而感到困惑，但我们告诉自己要保持专注。”

至于决赛对垒泰国队，他说：“我们看了泰国队的一些比赛，并已制定了战术。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

更多精彩内容

8.5-11
早报全站免费
8.5-11 早报全站免费