我国女将塞西达复合弓实现三连冠

亚细安残运会

我国射箭女将塞西达在星期四（8月4日）的2022年亚细安残疾人运动会女子射箭个人复合弓项目中再次卫冕金牌，这是现年36岁的塞西达继2015年及2017年后，第三次称霸这个项目，2019年亚细安残疾人运动会因冠病席卷全球而取消。

塞西达是在决赛中以144比135力压泰国选手普拉巴蓬，摘下金牌。

塞西达赛后说：“我对成绩感到非常高兴。今天的比赛因风的关系相当具有挑战性，但总的来说，我很庆幸最终的结果不错。”

当被问及作为卫冕冠军是否会感到压力时，她坦言：“确实有点压力，尤其距上一届残运会已有一段时间，但在教练的协助和战友们的提醒下，我试着保持冷静，并在发射时尽量保持专注。”

与此同时，由洪慧敏、洪慧欣姐妹、胡佩雯、诺里亚娜及努鲁组成的我国女子盲人门球队也传出佳音，她们在星期四的半决赛中以4比3力挫印度尼西亚，首次闯入决赛，这同时也是她们第一次晋级国际大赛的决赛。我国女队将在星期五下午与泰国争冠。

在2015年首次参赛时，我国女子盲人门球队取得了全败战绩，2017年则没有派队参赛。

教练汉森赛后说：“我们很高兴也松了一口气。这是一场实力非常接近的比赛，我们几次因为裁判的判决而感到困惑，但我们告诉自己要保持专注。”

至于决赛对垒泰国队，他说：“我们看了泰国队的一些比赛，并已制定了战术。”