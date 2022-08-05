肯尼亚奥曼亚拉百米夺金 牙买加伊莱恩封女飞人

（伯明翰路透电）肯尼亚飞人奥曼亚拉与牙买加短跑女将伊莱恩分别拿下本届共和联邦运动会男女100米短跑金牌。

伊莱恩是牙买加短跑女将“三大巨头”中唯一参加本届共运会的选手，她在星期三（8月3日）的女子100米项目以10秒95的成绩率先冲线。圣卢西亚选手朱利安·阿尔弗雷德以11秒01夺得银牌，铜牌归英格兰选手达里尔·内塔，成绩为11秒07。

伊莱恩在上个月的世界田径锦标赛女子100米项目拿下第三名，她在本次共运会原本只是个候补人选，不过在牙买加34岁老将谢莉安退出后，她补上其位。

夺得金牌后，伊莱恩表示比赛过程虽然不完美，不过她还是很高兴能赢得自己生涯中的首个共运会金牌。她说：“感觉很好，比赛中没能完美执行自己的计划，不过还是很高兴赢得首个共运会金牌。我从2014年开始参加4X100米接力赛。2018年我在200米项目排名第四，现在升级到了金牌。”

在男子100米决赛上，去年以9秒77创下非洲纪录的肯尼亚飞人奥曼亚拉以10秒02的成绩称霸，南非选手辛宾以10秒13夺得银牌，斯里兰卡的阿贝昆10秒14得铜。

这名在四年前因为禁药问题被禁赛14个月的肯尼亚飞人在上个月的美国世锦赛未能跑入决赛，该项比赛他因为签证问题，在预赛开始前数小时才匆匆抵达美国，影响了表现。