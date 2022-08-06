英超序幕战再战升班马富勒姆 利物浦期待大胜凯旋

利物浦上季英超序幕战客战升班马诺里奇以3比0大胜，今晚再客战升班马富勒姆也应能凯旋。

继上季之后，“红军”利物浦（Liverpool）在星期六（8月6日）开战的新赛季英超序幕战再遇升班马，而他们必想像上季客场以3比0痛宰诺里奇（Norwich）一样，今晚（新加坡时间）于富勒姆（Fulham）的克拉文农村球场（Craven Cottage）大胜凯旋。

利物浦上季可说是度过了一个非常遗憾的赛季，本有望实现英超史无前例的“四冠王”壮举，可惜在联赛与欧洲冠军联赛决赛中失利，最终只能满足于两座国内杯赛冠军。

不过，他们在上季英超后半程表现强势，自进入2022年以来连续19场不败，其中就包括主场以四球痛宰曼联（Manchester United），客场2比0战胜阿申纳（Arsenal）及先后踢和切尔西（Chelsea）、曼市（Manchester City）及托特纳姆（Tottenham）。

尽管在今夏的六场季前热身赛输了三场，但利物浦还是在最重要的社区盾以3比1力压曼市夺冠，这对于上季以一分之差，只能眼睁睁看着英超冠军再次落入曼市口袋的利物浦来说，意义非凡。

无可否认，主力射脚之一的马内（Mane）今夏转投德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的怀抱是个巨大的损失，但至少红军说服了首席射脚萨拉赫（Salah）续约，并成功拉拢上季葡超最佳射脚努涅斯（Nunez）过档。

努涅斯在红军客战德甲球队莱比锡（Leipzig）的热身赛中上演大四喜，并在社区盾攻进一球和制造罚球，今晚他的英超首秀必受关注。

米特罗维奇重返英超 能否保持神勇？

富勒姆方面，大家最关心的无疑是他们的首席前锋米特罗维奇（Mitrovic）在重返英超后，是否依然神勇？

这名塞尔维亚国脚上季横扫43球入账，创造了英冠单赛季进球纪录。

两队今晚都有伤兵困扰，富勒姆的前利物浦球员哈里·威尔逊（Harry Wilson）因膝盖重伤无缘旧东家，红军更有多达六名球员抱恙，分别是前锋若塔（Jota）、翼锋张伯伦（Chamberlain）、中场科蒂斯·琼斯（Curtis Jones）、门将凯莱赫（Kelleher）、后卫科纳特（Konate）及齐米卡斯（Tsimikas）。

不过，相信利物浦仍有足够的板凳深度客战富勒姆，只是他们在两队的近两次交手中都不胜，今晚还是小心为妙。