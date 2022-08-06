拒打疫苗不能入境 乔科维奇无缘蒙特利尔大师赛

（蒙特利尔综合电）温布登网球锦标赛冠军乔科维奇（Djokovic）因为拒打冠病疫苗，无法参加星期六（8月6日）在加拿大开打的蒙特利尔大师赛，他预料也将缺席下来的美国公开赛。

蒙特利尔大师赛主管拉皮尔（Lapierre）本月早些时候就曾预计，乔科维奇不会参加本届赛事。他说：“要么加拿大政府改变有关疫苗接种的规定，要么他就卷起袖子接种疫苗。但我认为这些情况都不会发生。”

加拿大政府规定，外国人若要入境就须在进入加拿大至少14天前完成第二剂冠病疫苗的接种。

美国政府也规定，未接种疫苗的外国公民不能入境，因此乔科维奇预料也将无法参加本月底开打的美国公开赛。乔科维奇因未接种疫苗错过了3月在美国举行的印第安维尔斯大师赛和迈阿密大师赛。在此之前，他被今年首项大满贯赛——澳网拒之门外。

英国球员默里（Murray）则获得外卡参加蒙特利尔大师赛。默里曾在2009年、2010年和2015年获得蒙特利尔大师赛冠军。本赛季，他的排名已从第134位上升到第50位。

不过在华盛顿公开赛中，默里首轮爆冷输给瑞典选手伊梅尔（Ymer）。但即便如此，10年前曾在美网赛场夺冠的默里表示，他相信自己的排名能够提高到足以在美国网球公开赛上获得一个种子选手的位置。

艾玛久战胜卡米拉

默里当时在赛后说：“这仍然是可能的，我只须要在加拿大或辛辛那提取得好成绩就行了。”

“我确实觉得如果我在场上能发挥得好，我是可以做到的。但肯定必须打得比今天更好。”

与此同时，美网冠军艾玛（Emma）打赢近三小时的马拉松战役，最终以两个7比6淘汰哥伦比亚选手卡米拉（Camila），晋级华盛顿公开赛复赛。她将在下一轮比赛中对阵俄罗斯选手柳德米拉（Ludmilla）。