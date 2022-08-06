五次做客埃弗顿不胜 切尔西有望打破魔咒

埃弗顿（Everton）主帅兰帕德（Lampard）星期六（8月6日）主场迎战旧东家“蓝军”切尔西（Chelsea），无疑是本季英超首轮最受瞩目的战役之一。

兰帕德上季中途接过埃弗顿教鞭，虽只能带队以第16名惊险保级，但至少当蓝军前来挑战古德逊公园（Goodison Park）时，他却成功协助埃弗顿以1比0击退旧东家。

事实上，蓝军最近一连五次做客埃弗顿都不胜，上一次击败对手已是五年前。

不过，上季以一球击退切尔西的埃弗顿首席射脚理查利森（Richarlison），本季已成为托特纳姆（Tottenham）一分子。

这名巴西国脚上季联赛为埃弗顿贡献了10个进球及五次助攻，并曾三破蓝军城门，他的离开对埃弗顿来说，无疑是巨大的损失。

更糟的是，埃弗顿的另一名主力射脚卡尔弗特·卢因（Calvert Lewin）也在训练中受伤，预计停战六周。

相反地，蓝军今夏从曼市（Manchester City）挖来了锋线“多面手”斯特林（Sterling）。

切尔西上季的最大问题在于得势不得分，无法将机会转化为进球，但斯特林过去五个赛季都能为曼市贡献双位数的进球，去年的欧洲足球锦标赛更是从小组赛至16强赛场场进球，本仗如无意外将与哈弗茨（Havertz）及芒特（Mount）组成蓝军的进攻铁三角。

随着两名中卫吕迪格（Rudiger）及克里斯滕森（Christensen）本季约满离队，预计本季从意甲球队那波利（Napoli）引进的中卫库利巴利（Koulibaly）也将迎来英超首秀。蓝军队长阿斯皮利奎塔（Azpilicueta）原本也即将约满，但他两天前已和球会达成续约协议，这对蓝军来说，又是另一个好消息。

切尔西上季因前老板阿布拉莫维奇（Abramovich）卷入俄罗斯与乌克兰战争而一度陷入前途不明的境地，好在主帅图赫尔（Tuchel）的不离不弃稳定军心，最终还协助球队以英超第三名结束赛季。

随着球会之后顺利易主，蓝军本季预料将有更出色的表现。

埃弗顿今夏引援不力，看好蓝军有望打破近五次做客埃弗顿不胜的魔咒。