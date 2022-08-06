伯明翰建筑充满创意与活力

已故作家王小波说过，一座城市的历史落到实际上就是它的建筑。在我来伯明翰之前，从没到过英国，更从未把这座城市列入我的旅游清单里。托共运会的福我才能来这里工作，并体验这里的人文风情。

伯明翰跟我想象中的英国城市不太一样，在古老的红砖建筑物周围围绕着很多现代设计风格的工程建筑，每条街上的建筑风格各不相同。让人忍不住停下脚步合影的古老建筑会和彰显个性的购物商场同时出现在同一片视野里。对我而言，这座城市的灵魂来自多样的建筑与文化。

一座城市的记忆是由无数个复杂的记忆组成的，河流山脉也好，建筑遗址也罢。

我们住的酒店后面有一条运河，每次工作结束后就会在河道旁漫步，晚上9时天还没完全暗下来，当地人就已经在酒吧开始饮酒了，不管那天是星期几。

伯明翰是英国第二大城市，这里的水道比威尼斯和阿姆斯特丹还要长。这些运河在工业革命时期被用于运送物资，即使过了百年仍未改变。伯明翰在二战期间受到猛烈轰炸，许多维多利亚时代的建筑已被摧毁，取而代之的是不少新建筑。

伯明翰的创意与活力体现在当地充满特色的建筑，著名的超现代建筑有伯明翰图书馆和斗牛场购物中心（Bullring）等。

看起来像个蛋糕的伯明翰图书馆在2013年对外开放，是英国最大的公共图书馆，收藏许多海内外珍贵藏书，包括全球最完整的莎士比亚著作。而斗牛场购物中心不仅是伯明翰的地标，更是建筑书刊杂志上的常客。BBC于2008年报道过，它当时还被票选为“英国最丑建筑”之首。虽然这座建筑之美未必人人都欣赏，但仍有不少人慕名前来参观打卡。

每个时代都在建筑留下属于自己的痕迹，我发现伯明翰之美不止于建筑，还有这里的人。