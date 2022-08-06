亚细安残运会 黄智伟50米自由泳添一金

（梭罗讯）亚细安残疾人运动会5日结束最后一日的争夺，我国进账七枚奖牌，黄智伟为我国再添一金，同时也将本届赛事个人奖牌数增加至2金1银。

继在男子100米自由泳S13级打破赛会和全国纪录后，现年20岁的我国泳手黄智伟昨天在男子50米自由泳S13级项目中游出27秒22的成绩，成功将一枚金牌收入囊中。

越南选手国皮特兰以0.44秒的微弱劣势惜获银牌，铜牌由印尼选手马里纳斯获得，成绩为27秒76。

在男子50米蛙泳SB12级项目中，孙锦光以33秒67的成绩摘银。金牌由印尼选手马拉纳·丽夫吉·亚韦安达夺得，成绩为31秒99。铜牌则是泰国选手维特苏克松·阿南获得，成绩为35秒67。

女子项目方面，我国泳手梅嫣婷在50米自由泳S14级比赛中以30秒46的成绩排名第三，我国另一名选手符霭霖发挥不佳，以34秒71的成绩排名第六。冠军由泰国选手娜达琳获得，成绩为28秒58，印尼选手秀弛以29秒77的成绩摘得亚军。孙锦雯和汤静璇分别在女子50米自由泳S12级项目和女子400米自由泳S10级项目中摘得银牌。

其他项目方面，颜恺宏和卓思妮在硬地滚球项目中摘金，胡佩雯、洪慧敏、洪慧欣、诺丽安娜和努卢尔团队在盲人门球项目中摘银。

至此，我国在本届亚细安残疾人运动会中共斩获7金、8银、11铜战绩，在奖牌榜上排名第七位。