骆建佑爆冷出局 我国羽队打入三项半决赛

伯明翰共和联邦运动会羽毛球赛场星期六（8月6日）爆出大冷门，作为赛会头号种子的我国头号男单骆建佑复赛不敌马来西亚球手黄智勇，遭淘汰出局。不过我国其他选手郑加恒还是在男单中打入半决赛，杨佳敏和夫妻组合许永凯／陈薇涵也分别在女单和混双打入四强。

身为世锦赛冠军的骆建佑世界排名第九，是本届共运会头号种子。他复赛的对手是世界排名第42的黄智勇。22岁的黄智勇首局就表现得十分顽强，但骆建佑还是以21比15赢下这一局。

比赛在第一局后半段呈现一边倒趋势，但第二局一开场，骆建佑便失误连连。黄智勇很快大比数领先，21比14赢下此局。决胜局中，骆建佑的状态更加糟糕，开局0比8落后，黄智勇最多时领先了15分之多。骆建佑在绝境下勉强追分，但黄智勇还是21比11获胜，将骆建佑淘汰出局。

骆建佑赛后表示对结果感到失望。他说：“我须要回去好好看看哪里出了错，想办法找到解决方法。”

近期状态起起落落，骆建佑相信他对于获胜仍充满渴望。他说：“可能每个人对渴望的理解不同，但在我看来，这更多的是自我推动力……我须要做那些应该要做的事情，每一场比赛都做到最好。对手打出了一场很好的比赛，而我还是要找到问题出在哪里。”

我国二号男单郑加恒在另一场复赛战胜世界排名第187位的牙买加球手里克埃茨。首局比赛中，郑加恒一度6比13落后。里克埃茨此时回球有些大意，网前球打得过高，郑加恒抓住机会一记抢攻追回一分，这也成为这一局比赛的转折点。

进入状态后的郑加恒球路明显更富于变化。他在17比19落后的情况连得三分，率先抢到局点，并以22比20赢下这一局。第二局再无意外，郑加恒21比10获胜。

杨佳敏半决赛对阵辛杜

女单中，杨佳敏以两个21比15战胜澳大利亚选手陈煊渝。她将在半决赛中面对头号种子、世界排名第七的印度名将辛杜。辛杜在另一场复赛中2比1战胜马来西亚女将吴堇溦晋级。

混双中，许永凯／陈薇涵在复赛出战新西兰组合莱顿戴维斯／阿诺娜·白。我国夫妻档以两个21比11胜出晋级。他们将在半决赛中对阵马来西亚组合陈健铭／赖沛君。