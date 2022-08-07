努涅斯英超首秀一传一射 助红军艰难逼和富勒姆

“红军”利物浦（Liverpool）队史最昂贵球员努涅斯（Nunez）完美登陆英超，在他的首场英超联赛中进球，可惜球队无法取得开门红。

利物浦在本地时间星期六（8月6日）晚的新赛季英超序幕战做客升班马富勒姆（Fulham），本以为能像上季客场3比0痛宰升班马诺里奇（Norwich）一样大胜凯旋，岂料他们却面对苦战，在两度落后的情况下，以2比2艰难逼和富勒姆。

富勒姆是在阔别一个赛季后，以上季英冠冠军的身份重返英超行列。尽管他们提前四轮锁定升级权，但本仗的对手毕竟是上季亚军利物浦，因此当他们一上场就表现得咄咄逼人，可说是让人难以置信。

相反地，红军则久久无法进入状态，在过了近15分钟后才创造出首个进球机会，翼锋迪亚斯（Diaz）虽成功攻破富勒姆龙门，可惜边裁当时已举旗示意越位。

富勒姆终于在第32分钟获得了应得的进球，而毫无意外，为主队首开记录的是上季以43个进球改写英冠单赛季进球纪录的前锋米特罗维奇（Mitrovic），他是在接获队友特特（Tete）的助攻下头槌破门。

随着中场蒂亚戈（Thiago）在下半场开赛不久后受伤，利物浦干脆一次过轮换两名球员，分别以中场小将埃利奥特（Elliot）及努涅斯换下蒂亚戈及菲尔米诺（Firmino）。

努涅斯在替补上场后连续痛失两次进球良机，但当萨拉赫（Salah）在第64分钟再“喂饼”的时候，这名乌拉圭国脚终于把握机会，后脚跟进攻得手，将比分扳为1比1。

但令人意想不到的是，红军后防大将范戴克（van Dijk）竟在第70分钟因在禁区内绊倒米特罗维奇而送出罚球。塞尔维亚国脚亲自主罚罚球，红军门将阿利森（Alisson）虽扑对方向，却鞭长莫及，此刻的红军球迷已开始焦虑起来，但谢天谢地，今夏与利物浦高薪续约的萨拉赫在第80分钟在努涅斯的助攻下，再将比分扳平。利物浦在新赛季英超首轮无法战胜升班马虽令人意外，但纵观两队的整体表现，富勒姆才应该是不幸的一方。