炮兵2比0击碎水晶宫 新援没进球却表现亮眼

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在本地时间星期六（8月6日）凌晨举行的新赛季英超首轮早场赛中以2比0取得开门红，同时为上季的同场比赛以三球惨败给水晶宫（Crystal Palace）雪耻。

炮兵在今年4月的上赛季英超客场0比3惨败给水晶宫，令人大跌眼镜的同时，也渐渐送出欧洲冠军联赛资格，因此本仗对他们来说志在必得，也没有令人失望，凭翼锋马蒂内利（Martinelli）在上半场的进球及水晶宫中卫格伊（Guehi）在下半场的乌龙球，以2比0打响新赛季英超首炮。

炮兵今夏的引援工作做得不错，从曼市（Manchester City）挖来巴西前锋热苏斯（Jesus）及乌克兰后卫津琴科（Zinchenko），令球迷相当满意。尽管本仗无球入账，但首发登场的两人却表现亮眼，热苏斯的灵活跑动给水晶宫制造了很大威胁，炮兵的首个进球更来自于津琴科的助攻。第20分钟，炮兵中场萨卡（Saka）右侧开出角球，津琴科左侧将球顶入禁区，马蒂内利在禁区内甩头进攻得手。

尽管不是炮兵今夏引入的球员，但由于过去几个赛季都一直被租借出去，因此这同时也是21岁法国中卫萨利巴（Saliba）的英超处子秀，结果他的表现同样吸睛，助球队保持城池完璧。

萨利巴赛后说：“我等了很久才等到我的英超处子秀，很高兴能助球队取得胜利并零封对手，这对建立信心非常重要。”

水晶宫落后一球后本有机会扳平，但炮兵出色的防守却让他们无计可施，而随着格伊在完场5分钟解围失误，将萨卡的传中球顶入自家龙门，水晶宫最终只能黯然接受0比2的败局。