对基辅动力比赛球迷高喊普京 费内尔巴赫切被罚款局部关闭球场

（费内尔巴赫切路透电）土耳其球队费内尔巴赫切（Fenerbahce）的球迷在对垒乌克兰球队基辅动力（Dynamo Kyiv）的球赛中高喊俄罗斯总统普京的名字，欧洲足联星期五（8月5日）对费内尔巴赫切做出罚款5万欧元（约7万新元）和下一场比赛局部关闭球场观众席的惩罚。

这起事件发生在7月28日一场由费内尔巴赫切主战基辅动力的欧洲冠军联赛外围赛。基辅动力当时先入一球，费内尔巴赫切在完场前将比分扳平，然而基辅动力球员卡拉瓦耶夫（Karavaev）却在加时赛中攻入制胜球，而当球队正在疯狂庆祝时，一部分主场球迷却突然喊出了普京的名字，这在网上引来了一片骂声，迫使欧足联采取行动，对费内尔巴赫切展开纪律调查。

欧洲足联的上诉委员会本周在调查结束后，做出对费内尔巴赫切罚款5万欧元的惩处，球队下一场欧洲足联赛事也将局部关闭球场观众席的至少5000个座位。

费内尔巴赫切日前为球迷辩护，认为他们可能是被一些基辅动力球员过于夸张的庆祝方式给激怒，才会有如此行为。主席科奇也表示，球会无法控制球迷的行为：“（喊出普京名字）是不恰当与非必要的，和我们作为球会的形象远远不附。但我们能怎么做？闭上他们的嘴？”

费内尔巴赫切外围赛败给基辅动力后，无缘本季欧冠赛。