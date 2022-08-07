拜仁6比1狂扫法兰克福 马内首秀进球

德甲

（柏林综合电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在德甲2022-2023赛季序幕战中客场6比1狂扫法兰克福（Eintracht Frankfurt），头号新援马内（Mane）首发出场并攻入个人首个德甲进球。

拜仁从一开始就通过快速进攻和前场高压逼抢控制了比赛。第五分钟，基米希（Kimmich）一记25米开外的任意球直接破门，打入本赛季德甲首个进球。第10分钟，帕瓦尔（Pavard）在角球机会中迎球抽射将优势扩大到2比0。

一直疲于防守的法兰克福随后连续获得两次破门良机，但一次头球击中横梁，另一次单刀将球射偏。第29分钟，拜仁中场断球反击，格纳布里（Gnabry）接球后挑传中路，从利物浦（Liverpool）过档的前锋马内快马杀到头球破门。此后，马内策动进攻，穆勒（Muller）妙传，穆西阿拉（Musiala）推射空门得分。上半场临近尾声，格纳布里再度破门，帮助拜仁半场5比0领先。

易边再战，法兰克福队主帅一口气换上三人，而拜仁在大比分领先的情况下放慢了进攻节奏。法兰克福在第64分钟由新晋加盟的法国前锋穆阿尼（Muani）利用拜仁门将诺伊尔（Neuer）失误打入一球。

拜仁虽然在下半场进行了五次换人调整，但依然牢牢掌控着比赛。第83分钟，穆西阿拉拿球摆脱防守，攻入他比赛的第二个进球，将比分锁定在6比1。