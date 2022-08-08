热刺大胜圣徒 主帅孔特：完美开局

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）在上周六（8月6日）的2022-23年赛季的首场英格兰超级联赛以4比1大胜“圣徒”南安普敦（Southampton），主帅孔特（Conte）称球队取得了完美的开局。

在该场比赛，客场作战的南安普敦在开赛后12分钟由中场沃德·普劳斯（Ward-Prowse）打破僵局，建立1比0的优势，不过热刺很快在九分钟后由塞塞尼翁（Sessegnon）将比分扳平，随后迪尔（Dier）第31分钟，库卢塞夫斯基（Kulusevski）第63分钟先后攻破圣徒防线，南安普敦中卫萨利苏（Salisu）第61分钟在压力下送上乌龙球，让热刺取得4比1的大胜。

整场比赛，两队的控球率虽然差距不明显，但攻势上却是热刺占尽上风。

全场有八次的攻门命中球门目标，有机会以更悬殊的比分胜出，南安普敦则只有两次攻门命中球门。

孔特说：“虽然我们在比赛中一度落后，这对我们而言仍然是个完美的开局。我们被对手攻入了一球，不过我们继续坚持比赛，始终相信自己的训练成果。”

“我很喜欢这场比赛的成绩，尤其是我们取得这样成绩的过程——创造了多个进球机会，掌握了控球权，中高强度向对手施压，即使在失去球权后也很积极地抢回球权。从这场比赛我看到了很多积极的现象。”

这名在去年11月接过热刺教鞭的尤文图斯（Juventus）、切尔西（Chelsea）与国际米兰（Inter Milan）前教头认为这场比赛看到了球队夏训的成果。

他说：“这只是我们的第一场比赛，不过我们今天看到了球员夏训的成果。”

“我们踢出了紧凑的现代足球特点。要踢出这样的风格，就必须要有力量、良好的能量和耐力，因为这个联赛非常困难，与其他联赛是截然不同。”