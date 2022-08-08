洛斯卡沃斯公开赛

（洛斯卡沃斯综合电）世界首号男单网球员梅德韦杰夫（Medvedev）终结2022年的冠军荒，在墨西哥的洛斯卡沃斯公开赛中击败诺里（Norrie）成功夺冠。

洛斯卡沃斯公开赛8月7日结束冠军争夺，赛会头号种子梅德韦杰夫耗时1小时23分钟，以7比5和6比0击败赛会三号种子、卫冕冠军诺里，终结个人巡回赛男单决赛五连败的同时，夺得个人第14个ATP单打冠军。

这也是梅德韦杰夫自去年美网之后赢得的首座冠军头衔。

谈及本届洛斯卡沃斯公开赛，梅德韦杰夫说：“每场比赛都很精彩，但决赛总是特别的。”

“在决赛中，你遇到的是本周最好的球员，所以这总是一场高水平的比赛。我很高兴自己在如此重要的比赛展示出自己比较好的水平，打出几个精彩的球。”

谈及本次与诺里的交手，梅德韦杰夫表示，能战胜他其实并不容易。

他说：“诺里是个很棒的球员，比赛也因此打得非常激烈。当你和他比赛时，你知道你必须为每一分而战。第一盘我们各破了对方几个发球局才打到5比5的比分，我知道我必须要坚持住。”

来自英国的26岁球员诺里目前世界排名第12位。自去年在洛斯卡沃斯赢得他的第一个ATP冠军以来，诺里已手握四座ATP冠军头衔。