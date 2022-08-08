【共运会】勇克首号马国组合 我国混双许永凯陈薇涵闯入决赛

我国羽毛球混双组合许永凯／陈薇涵求胜欲非常强烈，他们在星期日（8月7日）傍晚进行的共和联邦运动会混双半决赛以25比23、21比18将来自马来西亚的头号种子陈健铭／赖沛君拉下马，打进决赛的同时还写下历史新篇章。

新加坡混双组合从未在共运会羽毛球项目打入决赛。世界排名第35位的许永凯／陈薇涵赛前并不知道他们是第一对为我国取得如此成绩的混双组合。

许永凯赛后受访时说：“非常非常开心，但现在还不是可以太开心的时候，因为我们还有一场人生中目前为止最重要的比赛，我们会继续加油，回去好好恢复。”

我国组合首局与对手从20比20僵持至23比23，双方都想赢下这局比赛，许永凯／陈薇涵一度握有几个局点，但都被对手化解，好在后来他们一鼓作气连下两分先下一城。没有比赛的队友都前来为他们加油助威，第二局许永凯／陈薇涵延续首局局末火热手感，处于微弱领先优势，最后成功拿下比赛。

这是许永凯／陈薇涵第三次和世界第11的陈健铭／赖沛君交手，前者延续2015年和2016年的连胜，连续三次击败这对马国组合。

陈薇涵赛后心情激动，眼眶泛泪来到采访区，哽咽回答问题。她之前因伤病关系一段时间没有参赛，也没有好成绩。许永凯在之前的采访中说过他很佩服他的太太陈薇涵可以克服伤病来到这地步，如今为新加坡混双在共运会取得历来最好成绩，对他们来说颇具意义。

她坦言：“觉得这届共运会对我们来说很有意义，因为从恢复伤病到现在投入了很多努力和复出，今天能走到这里我们的付出终于有了回报。”

许永凯和陈薇涵四年前在黄金海岸共运会止步八强。在与马国组合半决赛的前一晚他们甚至无法好好睡觉，因为脑里有太多想法，许永凯说把这场比赛当作是最后一场比赛去拼。

“当我们躺下来的时候可以感觉到我们的心跳在‘砰砰砰’激烈跳动，同时感到兴奋和紧张，因为我们真的很想赢下比赛。”

许永凯／陈薇涵的决赛对手是世界第10的东道组组合埃利斯／劳伦。

我国羽毛球队昨天一共进行三场半决赛，头号女单杨佳敏和次号男单郑加恒挑战世界排名比自己高的名将都给予顽强抵抗，输掉这场比赛后他们将备战当天稍晚进行的铜牌战。

杨佳敏经过49分钟激战后以19比21、17比21惜败世界第七的辛杜。尽管如此，这已是她在共运会最好的成绩，她接下来将进行铜牌战。

她的右膝盖在小组赛时不慎受伤，她说目前无大碍，被问到有没有影响在场上的发挥时，她说：“不去想它就不会被影响。”

世界第87位郑加恒则让世界第10位的对手叻斯亚·森吓出一身冷汗，经历三局苦战后才以10比21、21比18、16比21止步四强。

铜牌战会在新加坡时间星期二（8月8日）凌晨举行，金牌战则在下午3时开打。