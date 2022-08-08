运动员收集徽章乐趣无穷

每次参加大型运动会，不论是志愿者还是运动员，他们最喜欢做的其中一件事就是收集不同国家的徽章，以此为纪念。

不只是奥运会有交换徽章的习惯，运动员在共运会、世锦赛甚至是东运会也喜欢这么做。这枚小小的徽章不只是参与运动会的证明，也能加深人与人之间的交流。

我国羽毛球双打好手陈薇涵在本届伯明翰共和联邦运动会就换了不少徽章，其中包括巴巴多斯、圭亚那和基里巴斯等小国家。

陈薇涵笑说：“其实交换徽章没有什么特别的故事，我是看国家交换的，就选好看的徽章去换，比如巴巴多斯。很多人说巴巴多斯的好看，我当时是跟我们的对手换的，我们在小组赛交手过。”

“安圭拉的徽章有一只海豚，很好看。共运会的吉祥物是一只牛，圭亚那的徽章将它放了进去，很好看也很特别。”

陈薇涵也拥有英格兰和基里巴斯的徽章。她说基里巴斯的徽章是幸运换到的，“我没有听说过有这个国家，所以那个徽章应该也会很特别，换来后真的觉得不错。”

除了陈薇涵、郭俊良、黄嘉盈和努尔因斯利亚的证件上也挂着满满当当的徽章。

共运会的参赛国家与地区高达72个，其中很多是平时没什么机会接触的非洲国家和大洋洲国家运动员，骆建佑和杨佳敏以前有收集徽章的习惯，但这届共运会他们都没这么做。

他们的回答非常一致，因为挂在脖子太重了。

郑加恒则是只换了三枚，其中一枚是莫桑比克的徽章，他说他并不是很积极在交换徽章，都是等人家要跟他换才去换的。

我本身也很喜欢收集徽章，许永凯知道后便主动给我两枚，他说：“我没有收集徽章的习惯，你要的话这些就给你吧！”

所以我现在拥有了新加坡、苏格兰和福克兰群岛的徽章，希望在共运会结束前能拿到更多特别的徽章。