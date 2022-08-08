英超 曼市擒西哈姆 曼联不敌海鸥

本地时间昨晚的英超，上季冠军曼市新援哈兰（Haaland）在联赛首秀就梅开二度，助曼市在客场以2比0完胜“铁锤帮”西哈姆，霸气开季。

同城的宿敌“红魔”曼联却爆冷在主场以1比2不敌“海鸥”布赖顿，新帅滕哈格（ten Hag）惨遭开门黑。

海鸥喜获在老特拉福德的历史首胜，红魔球员则一脸沮丧。（路透社）

值得一提的是，这是哈兰在近六项球会赛事的首秀中破门，包括欧冠和德甲。22岁的他也成为自2016年的曼联前锋拉什福德（Rashford，18岁）以来，英超首秀梅开二度最年轻的球员。

哈兰也成为继2011年的阿圭罗（Aguero）后，曼市队史第二位在英超首秀双响的球员，还是英超史上第二位英超首秀造点和成功破门的球员。

哈兰双响梦幻开季

哈兰虽然在不敌利物浦的社区盾赛表现饱受批评，但仍获主帅瓜迪奥拉（Guardiola）的信任首发，也用实质表现来证明这个决定是正确的。

主场的西哈姆一开赛颇积极迫抢，场面上不输曼市。不过曼市站稳阵脚后，开始主导球权，加上铁锤帮门将法比安斯基（Fabianski）伤出，打乱部署，就开始处于挨打局面。

第36分钟，哈兰禁区内被刚刚替补出场的铁锤帮门将阿雷奥拉（Areola）出击扑倒获得罚球。他亲自操刀罚球命中，轻松取得登陆英超的首个进球，曼市以1球领先半场。

下半场，西哈姆也只能靠反击来制造威胁，但也只是隔靴搔痒。曼市随即在第65分钟再靠一次从后场简单而直接的传送，由中场德布吕纳（de Bruyne）绝妙的致命直线，撕破西哈姆防线，送哈兰入禁区左脚劲射，梅开二度，把比分改写成2比0。

哈兰第78分钟被换出，两军也没有建树，最终曼市保住2比0的胜局完场，卫冕之路旗开得胜。

哈兰：遗憾未能戴帽

哈兰 Haaland（法新社）

哈兰赛后当之无愧地被选为全场最佳，受访时还遗憾没能完成帽子戏法，但满意自己的表现。

他说：“这很棒，获胜对我们来说是一个好的开始，除此之外没有什么可说的，而且是2比0的比分。很高兴能在赛季初得到一些上场的时间，我们必须继续努力。另外现在距离我上个进球已经快30分钟了，所以我必须继续努力。”

对于哈兰未能戴帽的遗憾，主帅瓜迪奥拉表示他很喜欢哈兰的这种态度，这让人想起梅西（Messi）那样的球员，进了2个想进3个，进了3个想进4个，顶级射脚永远不会满足。

瓜迪奥拉 Guardiola（法新社）

红魔主场开门黑

滕帅：错错错！

滕哈格 ten Hag（路透社）

曼联本季英超首战爆冷在主场以1比2不敌布赖顿，全失3分，也是唯一开门黑的传统前六球队。

红魔全场表现低迷，被海鸥中场格罗斯（Gross）在9分钟内梅开二度，第39分钟就以0比2落后。即便过后海鸥送出乌龙球，追成1比2的红魔也没能扭转乾坤，终究让滕哈格成为自2014年的范加尔（van Gaal）后，首战就吃败仗的曼联主帅。海鸥则喜获史上在老特拉福德的首胜，创造了历史。

滕哈格赛后显然不满大军的表现：“我不满意，非常不满意，我们输掉了不应该输掉的比赛，原本应该做得更好。”

他还列出三方面的错误：“我们在用球及组织方面犯错，在防守方面犯错，必须尽快从中学习。”

滕哈格认为，曼联下半场表现得更好，也有不少进球机会，可惜未能把握。

帅罗候补上阵 撇嘴成全场焦点

红魔此役备受关注的还包括在季前要求离队的“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）会否首发，以及他的一举一动。

帅罗仅候补上阵，但上场后也为曼联在前场带来明显变化，他也非常积极努力，但无奈红魔还是吃了败仗。

比赛结束后，帅罗在场边撇嘴的一幕火了，这是当场边的滕哈格在紧张的关注比赛，同样在替补席的帅罗却撇嘴，堪称是表情包。

球评摩根（Morgan）在点评时就力挺帅罗，直言队友配不上他：“帅罗不是曼联的问题。问题是球队的其他成员在品质、职业道德、求胜欲方面都不配为他系鞋带。这就是他想要走人的原因，谁能怪他呢？”

值得一提的是，曼联官方竟毫不忌讳地发放了帅罗在赛前热身时被球迷狂嘘的视频，引发联想。