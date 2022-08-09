首秀梅开二度 哈兰德完美展开英超生涯

挪威籍前锋在生涯的首场英超比赛连中双元，助曼市在新赛季取得开门红。哈兰德除了展现高超的进球能力，也体现了很强的适应能力。

（伦敦综合电）没有水土不服，在球门前还是一如既往地犀利，挪威籍前锋埃尔林·哈兰德（Erling Haaland）完美完成英格兰超级联赛首秀，梅开二度助上赛季冠军曼市（Man City）在星期天（8月7日）的比赛2比0击败对手“铁锤帮”西哈姆（West Ham）。

在主要竞争对手“红军”利物浦（Liverpool）首轮只能2比2艰难踢和富勒姆（Fulham）的背景下，曼市在新赛季的起跑显然比红军抢先了一步。

开赛后36分钟，哈兰德在禁区内接获队友的直传球后闯入禁区，被刚刚替补出场的西哈姆门将阿雷奥拉（Areola）出击扑倒，主裁做出罚球判罚，哈兰德亲自操刀一蹴而就，为曼市建立1比0的优势。下半场第65分钟，德布吕纳的（De Bruyne）的直传令哈兰德在禁区边缘内获得单刀机会。哈兰德低射入网，将比分锁定在2比0。

哈兰德相信 接下来能进更多球

在生涯中的首场英超联赛梅开二度，哈兰德表示这只是个开始，坚信自己接下来能取得更多的进球。

他说：“这是关乎我们每天在训练中所建立起来的默契。接下来会有更多，所以我并不担心。”

这名成名于奥地利球会萨尔茨堡红牛（Red Bull Salzburg），之后加盟德甲劲旅多特蒙德（Dortmund），踏足欧洲五大联赛的挪威籍前锋在今年五月高调加盟英超冠军曼市，他被视为是阿根廷前锋阿圭罗（Aguero）在曼市的继承人；阿圭罗是曼市队史上进球最多的球员。

瓜迪奥拉：哈兰德是天生射脚

从哈兰德在首场英超比赛表现来看，他不仅仅是球门前最具威胁的球员，同时也具备了很强的适应能力。

对于哈兰德这名新援在英超首秀的表现，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）给予高度表扬，认为他很好地融入球队，并且其进球能力是与生俱来的。

他说：“对于这个小伙子我们没有半点质疑，他天生就会进球。”

“哈兰德是名有素质的球员，他的加入提升了我们。我们不会改变太多，我们会适应，我们知道自己在那里有威胁。他是一个令人难以置信的跑动和终结者。

“他正在完美地适应我们想要的比赛风格。我们会喂他更多球，希望能为他创造更多的进球机会。”

西哈姆主帅莫耶斯：我们完全被压制

另一方面，西哈姆主帅莫耶斯（Moyes）承认自己的球队完全被曼市所压制。

他说：“他们太强了。我感觉是技战术上他们今天完全压制我们。”

“我们只能在比赛中很勉强地存活。半场的比分只是因为罚球而落后一球，这给了我们机会。我感觉是我们踢得不够好，所以我尝试改变比赛的进程。有五分钟的时间我们有了更多的球权，不过他们比我们强太多了，我们应付不来。”