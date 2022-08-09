热身赛对阵墨西哥美洲狮 莱万加盟巴塞迎开门红

（巴塞罗那综合电）波兰前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）在主场热身赛中攻入他加盟巴塞罗那（Barcelona）后的首个进球，帮助球队在这场比赛中6比0大胜墨西哥美洲狮（Puma UNAM）。这也是巴塞在赛季开始前的最后一场友谊赛。

莱万多夫斯基在7月加盟巴塞罗那。他参加了巴塞罗那在美国的季前巡回赛。不过在美国的三场比赛中，莱万没有攻入一个进球。这场比赛是莱万多夫斯基在巴塞罗那主场诺坎普（Camp Nou）球场的首秀，比赛开场仅三分钟，他就接佩德里（Pedri）妙传攻入一球。

莱万多夫斯基之后还两度助攻佩德里进球，登贝莱（Dembele）也有进球。比赛开场不到20分钟，巴塞就4比0遥遥领先。

下半场开场后不久，奥巴梅杨（Aubameyang）再攻入一球，巴塞已经是5比0领先。莱万多夫斯基随后在第60分钟下场。身陷转会流言的荷兰籍中场德容（de Jong）在第84分钟进球，将比数锁定在6比0。

德容是曼联（Man United）希望引进的目标。在英超联赛首轮落败，红魔再度暴露中场的弱点之后，希望引进德容的心情恐怕只会更加迫切。

巴塞罗那球会会长拉波尔塔（Laporta）赛后表示，希望德容能够留队。他说：“他是一位巴塞罗那的球员，他的实力很强。我们希望他能够留队。有他和其他队友在，我们就能有一个非常强的中场。我们确实有收到一些报价，但我们希望他能够留队。”