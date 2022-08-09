基里奥斯称王 卢德米拉封后

华盛顿网球公开赛

（华盛顿综合电）本届温布登网球赛亚军基里奥斯（Kyrgios）延续良好势头，在ATP华盛顿网球公开赛男单决赛中击败日本球员西冈良仁，成功夺冠。同时也在随后的男双比赛中搭档索克（Sock），再添一座冠军奖杯。

在男单决赛中，现年27岁的基里奥斯以6比4和6比3直落两盘轻取西冈良仁。

基里奥斯赛后表示，赢得这场胜利，内心百感交集。他坦言：“对我来说，看到我过去这一年的表现，内心非常激动。这是一个不可思议的转变，我经历过黑暗。感谢身边有很多人的帮助，让我成为了今天的自己。我已展示出了一些真正的力量，希望能够继续坚持。同时也希望在接下来的比赛中仍然能有出色的表现，像赢得这次的比赛一样。”

西冈良仁在2018年的深圳公开赛上获得了一座ATP冠军奖杯，这也是他赢得的唯一一座ATP冠军奖杯。自今年3月以来，西冈良仁还没有赢得过巡回赛级别的比赛。他在赛后说：“今年年初，我做了一个噩梦。我想如果我不能再次进入前50，我就会退休。现在我想也许我还能再打几年。”

在最新的世界排名中，西冈良仁上升42位，来到第54位。

随着本场比赛的结束，基里奥斯与西冈良仁的交手记录也达到了四场，基里奥斯保持全胜战绩。

除了男单以外，基里奥斯在男双赛场同样锐不可当，他搭档美国29岁选手索克，以7比5和6比4战胜多迪格（Dodig）和克拉吉塞克（Krajicek）组合，成功夺冠。

女子单打方面，卢德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova）以4比6、6比3、6比3战胜爱沙尼亚选手卡娅·卡内皮（Kaia Kanepi）。

本场比赛卢德米拉轰出10记爱司球（Ace）和27个制胜球（Winners）。

卡娅赛后说：“总的来说，这周的比赛对我来说是一次很好的经历。她的发球比我好，也许这是她取胜的关键。”