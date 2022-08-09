莱比锡踢和斯图加特 科隆轻取沙尔克

德甲

（柏林综合电）德甲首轮，艾哈迈达（Ahamada）和恩昆库（Nkunku）各入一球，莱比锡（Leipzig）客场1比1踢和斯图加特（Stuttgart）。

该场比赛，莱比锡先声夺人，德甲上赛季最佳球员恩昆库在开场第八分钟打入他本赛季的首个进球。第31分钟，斯图加特的法国籍中场艾哈迈达打入他来到德甲后的首个进球，帮助球队扳平比分。

下半场双方毫无建树，最终1比1握手言和。

赛后，莱比锡主帅特德斯科（Tedesco）称赞了斯图加特门将穆勒（Mueller）的表现。他说：“我们没能取得更多进球，这在一定程度上是我们的不足，但也要归功于对方门将（的出色表现）。我们必须要接受这个事实。”

穆勒在本场比赛中贡献多次精彩的扑救，让莱比锡没能全取三分。

另一边厢，科隆（Cologne）主场3比1轻取10人应战的沙尔克（Schalke），基利安（Kilian）、凯因茨（Kainz）和柳比西奇（Ljubicic）各入一球，虽然比尔特（Bulter）在比赛第76分钟帮助沙尔克扳回一城，但已无济于事。

老牌劲旅沙尔克在比赛第35分钟就吃了一张红牌，导致场面处于被动。德雷克斯勒（Drexler）在第35分钟对科隆后卫赫克托（Hector）犯规，裁判直接出示红牌将其罚下。

在赛后的采访中，基利安表示，能够在对阵沙尔克的比赛中进球，这令他感到“快乐”，沙尔克是他的老东家多特蒙德（Dortmund）的死敌。

他说：“对于一个出生在多特蒙德的人来说，在对阵沙尔克的比赛中进球感觉特别好。”