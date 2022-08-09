【共运会】我国共运会金牌数不如上届 但乒乓羽球游泳表现出色

少了射击，新加坡在本届共和联邦运动会的金牌数量不如2018年（五枚），不过我国健儿在羽毛球、乒乓球和游泳的成绩都优于上届，表现令人难忘。

在2018年的黄金海岸共运会，我国在射击和乒乓球分别获得三枚和两枚金牌。由于射击不在参赛项目中，乒乓球（三枚）和羽毛球（一枚）帮助新加坡在72个国家与地区中以4金4银4铜排第14位。

33岁的前体操国手林欣玮这次以团长身份亮相共运会，她总结道：“在过去的12天里，我在伯明翰见证了新加坡队不屈不挠的战斗精神。他们的专注以及对胜利的渴望体现了新加坡的精神，这是纪念新加坡57岁生日的最佳国庆礼物。”

由于泳手王竣毅在出发英国前感染冠病，因此原定67人的代表团最终只有66人参赛。

新加坡体育学院高水平运动与运动员生活主管戈登在记者会上特别表扬了乒乓球名将冯天薇，他说：“天薇给球队带来的不仅仅是奖牌，她展现了领导能力。我们都知道2016年里约奥运后发生的事，天薇和新加坡乒总共同合作，取得了现在的成绩。和东运会作比较，比赛的氛围并不一样，我觉得这是好的一面。”

冯天薇日前赢得女单金牌后透露这可能是她最后一届运动会，戈登说他不会对她是否退役的问题作评论。

冯天薇本月将满36岁，这是她第四次角逐共运会，她在这12年里一共斩获13枚奖牌，其中九枚是金牌，这项成就让她成为了共运会史上奖牌最多的乒乓球运动员。

为了这届共运会，我国乒乓队和羽毛球队在比赛开幕前到欧洲备战，乒乓球去了奥地利集训，羽毛球则到丹麦。

我国羽毛球队在本届赛事同样取得辉煌成就，杨佳敏为新加坡带回暌违20年的女单奖牌，而夫妻档许永凯／陈薇涵更是缔造新历史，成为我国羽毛球队史上首位在共运会赢得混双金牌的组合。

羽毛球队以1金2铜收官，这项成绩远比上届还要好，他们2018年在黄金海岸没有奖牌入账。

此外，我国还有两枚银牌来自游泳。我国泳将张正伟在男子50米蝶泳获得银牌，成为自2014年约瑟林之后再度获得奖牌的泳手。

而残疾泳手杜维崧则是取得比上届更好的成绩，他在男子50米自由泳S7级将铜牌升级为银牌。

第22届共运会将在新加坡时间星期二（8月9日）凌晨3时进行闭幕仪式，下一届由澳大利亚的维多利亚州主办。