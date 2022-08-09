【共运会】许永凯陈薇涵国庆赠礼 首夺共运羽球混双金牌

星期二（8月9日）是新加坡国庆日，许永凯和陈薇涵说这枚共运会混双金牌是给国家最好的生日礼物。

我国羽毛球夫妻档许永凯／陈薇涵新加坡时间星期一（8月8日）下午在伯明翰共和联邦运动会混双决赛夺冠，这也是新加坡在历届共运会的第二枚羽毛球金牌。

新加坡羽球队上一次获得金牌是在2002年的曼彻斯特共运会，当时李理在女单夺冠。在之后的20年里我国选手都与冠军擦身而过。

从混合团体小组赛和铜牌赛再到混双金牌赛，许永凯和陈薇涵都得挑战世界排名比自己高的东道主组合，但他们的气势没有因此被削弱，反而越战越勇。经过48分钟激战后以21比16、21比15击败埃利斯／劳伦。

双打是英格兰队的强项，但世界排名第10的埃利斯／劳伦没能卫冕前辈加布里／爱德考克四年前为英格兰赢得的金牌。混双赛场上的女球员往往会成为对手的箭靶，但陈薇涵这次很好地防住对手的重杀，也制造出很多得分机会，许永凯超强的跑动能力和后场进攻让对手无法招架。

陈薇涵：赛前紧张到无法入眠

星期二（8月9日）是新加坡国庆日，他们说这枚金牌是国庆日最好的礼物。

许永凯赛后接受采访时说：“明天是国庆日，我觉得这是给国家最好的礼物。加上这天也是我和薇涵的求婚纪念日，所以我们真的很高兴也很骄傲。”

陈薇涵几度哽咽，赛前因过于紧张无法入眠，这次夺金后她说可能会因为太过兴奋也无法好好睡觉了。这次比赛，陈薇涵因紧张有几次开球失误。

她说：“我第二局感到更紧张，但我尽量平静下来，因为如果我把紧张表现出来，我担心我会影响到他（永凯）。很开心我最后没影响到他。”

他们在第二局发挥出色，在12比12平局后连取八分拿到赛点，英格兰组合顽强救了三个仍于事无补。

许永凯直言，在20比12领先后压力都转向英格兰组合，因为他们最终只须打好一分就能拿下胜利，他们浪费三个赛点后拿下最终胜利。接下来，许永凯／陈薇涵会参加8月21日在东京的世锦赛。

杨佳敏获女单铜牌

此外，我国女单杨佳敏和男单郑加恒在星期一凌晨进行的铜牌战一喜一忧。杨佳敏以21比14、22比20打败“苏格兰一姐”克里斯蒂·吉尔莫，获得个人今年首枚奖牌，也为新加坡夺下暌违20年的女单奖牌。

杨佳敏说：“今年对我来说很不容易，我还没有达到我想要的水平，我也已经错过了很多机会。但我知道我可以抓住这次的机会，所以我不想再让它溜走。”

她今年在印度公开赛征战时感染冠病，康复后小腿又受伤，直到4月才回归国际赛场。在后来的巡回赛她表现欠佳，河内东南亚运动会也无缘个人赛奖牌。尽管状态有所起伏，她仍一步一步找回最佳状态。

至于男单铜牌战，郑加恒与前世界第一的印度好手斯里坎特经过一番苦战后，15比21、18比21败下阵来。

加上较早时获得的混合团体的铜牌，我国羽队在本届共运会以1金2铜收官。他们在上届共运会羽毛球赛颗粒无收，经过四年时间取得显著的进步。