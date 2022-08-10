【共运会】为国家献上生日礼物 冯天薇获颁共运会大卫·迪克森奖

在新加坡时间8月9日凌晨，我国乒乓球名将冯天薇在伯明翰为国家献上国庆礼物——她获颁共和联邦运动会大卫·迪克森奖（David Dixon Award）。

在第22届共运会闭幕典礼上，冯天薇从共运会联合会主席路易斯·马丁手上接过大卫·迪克森奖。

大卫·迪克森奖于2002年曼彻斯特共运会上首次设立，以共运会联合会前名誉秘书命名。该奖项是根据共运会健儿在比赛中的表现、公平竞争以及他们为团队总体贡献而颁发。我国女乒四届元老冯天薇今年带领三名新兵曾尖、周靖祎和王歆茹征战，斩获了女单、女双和女团三枚金牌，复制2014年的壮举。

冯天薇是我国首名获颁大卫·迪克森奖的运动员，也是亚洲第二位获此殊荣的选手。印度射击好手萨马雷什在2006年共运会凭借五枚金牌的优异表现得过这个奖。

同时身为闭幕礼擎旗手的冯天薇说：“今天能成为旗手对我来说意义重大。2010年，我第一次参加共运会也担任了开幕礼擎旗手，能够再次经历这一切对我来说非常有意义。能获得大卫·迪克森奖是莫大的荣誉，这是我做梦都没想到的，非常感谢共运会联合会的认可。”

“拿到这个奖很荣幸，感谢新加坡团队的推荐。很有幸能在新加坡生日拿到这个奖，我会把这个奖项当作新加坡的生日礼物，祝福新加坡繁荣稳定，我会更努力为新加坡体育多做贡献。”

冯天薇的乒乓球员职业生涯已经进入倒计时，她并没有给出确切退役时间，只是说“可能没有下一届运动会”。她表示，在共运会获得的成就让她的职业生涯更完整。在本届共运会拿下女单、女双和女团三枚金牌后，冯天薇在共运会的总奖牌达9金3银1铜，是这项运动会收获最多奖牌的乒乓球运动员。

共运会闭幕礼在新加坡时间星期二（8月9日）凌晨3时举行，结束为期11天的比赛。这届运动会的口号是“属于所有人的运动会”，主办方估计在比赛期间共售出超过130万张门票。

闭幕礼结束后，主办方将共运会旗帜交给2026年共运会主办方澳大利亚的维多利亚州，他们承诺将举办一届跨越多个城市的“第一届多城市共运会”。