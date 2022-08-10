乒总会长李玉云四期任满月底卸任

（伯明翰讯）新加坡乒乓总会会长李玉云即将在本月底结束任期，由于已经做满四个任期，她将不再连任。李玉云对《海峡时报》表示，刚刚结束的伯明翰共和联邦运动会是她会长任期内最自豪的时刻。

65岁的李玉云在2014年从前议员李美花手中接过乒总掌门人位置。《海峡时报》称，在李玉云8月29日任期满后，现任乒总署理会长、三巴旺集选区国会议员傅丽珊很有可能接任。

在刚刚结束的伯明翰共运会中，乒乓队赢得3金2银2铜的好成绩，相比于上届共运会增加了一枚铜牌。如果不计入残障项目，我国此次在乒乓项目中力压印度，在分项奖牌榜上重登第一。

而这样的成绩是在高宁、于梦雨退役后，由冯天薇率领一众小将赢得的。在上届比赛中，高宁赢得男单金牌，和于梦雨搭档赢得混双，于梦雨还和冯天薇搭档赢得女双，也就是说，上届的三枚金牌都和两人有关。

李玉云说，这届的成绩说明，她给继任者留下了一个强有力的团队。她说：“这样的结局是超乎想象的。我从前任接过了一支很强的队伍，但随后队伍进入转型期，很多新的、年轻的球员纷纷加入。”

“我们一直希望他们能在这个转型期里取得成功，在这届比赛中，他们证明有能力在这样级别的比赛里取得成功。”

本届的三枚金牌都有冯天薇的功劳，但这位老将也在共运会期间透露出退役打算。众所周知，在2016年奥运会后，冯天薇和乒总分手，独自打拼。如今新加坡乒乓队有可能真正和这名多年来的“一姐”说再见。李玉云表示，她相信年轻一代能够拿出好的表现。